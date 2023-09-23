США вимагають від Польщі роз'яснень щодо підтримки України – ЗМІ

Чиновник, який побажав залишитися анонімним, сказав, що Польща залишається відданою підтримці України

Неназваний європейський дипломат заявив, що польські колеги приватно запевнили, що військова підтримка України з боку країни продовжуватиметься, хоча й у менших масштабах

США вимагають від Польщі роз’яснень щодо її підтримки України після того, як польські чиновники припустили, що Варшава може припинити військову допомогу. Про це пише видання Bloomberg із посиланням на представника Пентагону.

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Чиновник, який побажав залишитися анонімним, сказав, що Польща залишається відданою підтримці України, але точна позиція країни незрозуміла.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький раніше цього тижня заявив, що країна припинила постачання зброї в Україну, посилюючи суперечку зі своїм східним сусідом, що підриває життєво важливий альянс у боротьбі Києва проти агресії Росії. Хоча пізніше обидві сторони заявили про послаблення напруженості, публічна суперечка раптово поставила під сумнів єдність партнерів.

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Конфлікт, який почався через українські поставки зерна, які стали політичною відповідальністю для Польщі, ризикував поставити під загрозу солідарність Європи з Україною проти вторгнення Росії.

Тим не менш, американський чиновник сказав, що розбіжності між союзниками ще не викликали тріщини в єдності коаліції, яка підтримала Україну.

Неназваний європейський дипломат заявив, що польські колеги приватно запевнили, що військова підтримка України з боку країни продовжуватиметься, хоча й у менших масштабах. Людина сказала, що втрата підтримки Польщі може виявитися шкідливою для військових зусиль України, оскільки це ризикує підірвати єдність НАТО.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна більше не передаватиме зброю Україні, оскільки сама перебуває в процесі активного переозброєння.

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Також прессекретар уряду Польщі Петро Мюллер заявив, що Польща продовжує постачання зброї в Україну за раніше узгодженими контрактами. Це стосується, зокрема, передачі гаубиць Krab. Пізніше стало відомо, що заява прем'єра Польщі стала несподіванкою для МЗС країни. Зазначається, що прем'єр, схоже, не консультувався з дипломатичним відомством перед висловленням позиції.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що слова польського прем’єр-міністра Матеуша Моравецького «витлумачили якнайгірше». Глава польської держави підкреслив, що заява Моравецького стосувалася нової зброї, яку закуповують для армії Польщі.

Зазначимо, що під час виступу на засіданні Генасамблеї ООН Зеленський розкритикував Польщу за введення зернового ембарго. Він сказав, що Україна докладає всіх зусиль, щоб зберегти сухопутні шляхи експорту зерна, але «викликає занепокоєння те, як деякі наші друзі в Європі розігрують солідарність у політичному театрі, створюючи трилер із зерном».

«Може здатися, що вони грають свою роль, але насправді вони допомагають створити сцену для московського актора», – цитують Зеленського польські медіа.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що хоч Зеленський не згадував Польщу, але він був «досить озлоблений» через цей виступ.

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Польща викликала посла України через заяву Зеленського, а прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав президента України Володимира Зеленського більше ніколи не ображати поляків, маючи на увазі висловлювання українського президента на Генеральній Асамблеї ООН.