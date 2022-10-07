Путін поміняв ще одного командира-окупанта

Ширяться чутки, що Кремль невдоволений роботою Шойгу

Російський президент-диктатор Володимир Путін призначив нового кервника східним військовим округом. Очолив угрупування Рустам Мурадов. Про це повідомив глава Дагестану Сергій Меліков у Telegram.

«Рустам Усманович Мурадов призначений командувачем Східного військового округу», – йдеться у повідомленні.

До слова, раніше Мурадов командував російським військами на окупованому Донбасі. Він має досвід, отриманий у Чечні та Сирії.

Слід зауважити, що у Кремлі змінили раніше командувачем Західного військового округу. Ним призначили генерал-лейтенанта Романа Бердникова. Він керував російськими військами у Сирії.

Як повідомлялося, російське угрупування «Схід» бере участь у бойових діях на донецькому напрямку, командує генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

Рустам Мурадов із 2018 року обіймав посаду заступника командувача військ Південного військового округу. У 2016 році був представником Росії у центрі з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін на Донбасі. У 2017 році працював військовим радником у Сирії, за що отримав звання Героя Росії. До травня минулого року командував російським миротворчим контингентом у Нагірному Карабаху. За чотири дні після початку російського вторгнення в Україну генерал Мурадов потрапив під санкції Євросоюзу.

На тлі критики мобілізації в РФ Володими Путін готує підґрунтя для звільнення міністра оборони Сергія Шойгу. Саме на нього, імовірно, Путін перекладе провину за поразку у війні. Наразі очільник Кремля шукає підтримки серед силовиків, аби хоч якось зміцнити свої позиції.

Напередодні терорист і співробітник ФСБ Ігор Стрєлков-Гіркін прогнозував, що у міноборони країни-терористки РФ грядуть кадрові чистки. Мовляв, про це свідчить те, що на російських пропагандистських каналах почалося масове обговорення проблем у армії загарбників.

Нагадаємо, кремлівський диктатор Володимир Путін 5 жовтня вперше публічно звинуватив міноборони РФ у провалі мобілізації. Мовляв, міноборони не внесло вчасно зміни до правової бази за списком тих, хто не підпадає під мобілізацію, тож тепер буцімто доводиться вносити корективи.

До слова, британська розвідка повідомляла, що очільник Кремля Володимир Путін усунув міністра оборони РФ Сергія Шойгу від командування військами. Утім публічно він цього не зробить, тому що таке кадрове рішення може негативно вплинути на хід війни в Україні.