Центр оборонних реформ: За екологічними протестами у Сербії ймовірно стоїть Росія

Ультрас ФК «Партизан», що мають зв’язки з російським ГРУ, розгорнули банер проти видобутку літію у Сербії – «Не дамо росу, не дамо траву, не дамо Дрину, не дамо Саву»

Російські організації використовують екологічні протести для дестабілізації

Ймовірним організатором протестів проти угоди Сербії з Європейським Союзом щодо видобутку літію є Російська Федерація – у мобілізації населення на протести задіяне широке коло пов’язаних з Росією учасників: ЗМІ, політичні партії та громадські організації, у тому числі екстремістського характеру, а зрив такої угоди відповідає інтересам російського уряду. Про це йдеться у закритій доповіді Центру оборонних реформ «Російський вплив на екологічні протести у Сербії у серпні 2024-го», що знаходиться у розпорядженні редакції Guildhall.

«Поширена у західному експертному середовищі оцінка протестів, як таких, що організовані виключно екологічними організаціями та місцевими підприємцями підтримана також заходам публічної дипломатії РФ, зокрема повідомленням російського МЗС, та окремими представниками уряду Сербії, що мають власні зв’язки з Росією, до прикладу, нагородженим Службою зовнішньої розвідки РФ «Орденом дружби» Александром Вуліним (Александар Вулин), що заявив про підготовку в країні державного перевороту з боку Заходу та відповідних громадських організацій», – зазначають аналітики.

«Мережа пов’язаних з РФ організацій, у тому числі праворадикальні та екстремістські групи, футбольні ультрас, екологічні та громадські організації, опозиційні політичні партії, задіяні як у здійсненні впливу, спрямованого на зрив угоди, так і у мобілізації населення на вуличні акції», – встановили у ЦОР.

Так, як йдеться у доповіді, кампанія підтримана державними медіа РФ, зокрема Russia Today Balkans, що висвітлювало й анонсувало протести екологічних організацій, у тому числі головний протест у Белграді 10 серпня, а також Sputnik Serbia, що актуалізувало арешти активістів кампанії.

У мобілізації населення на протести та одночасному посиленні наявних у суспільстві конфліктогенів (зокрема, питання Косово) задіяна мережа пов’язаних з російською воєнною розвідкою (ГРУ) екстремістських та праворадикальних організацій, зокрема «Народна патрола» (Народна патрола), лідер якої Дам’ян Кнежевич (Дамњан Кнежевић) відвідував у 2022 році базу організації-прикриття ГРУ, так званої ПВК «Вагнер» у Санкт-Петербурзі, а також «Србска Акција» (Србска Акција), Клуб 451 (Клуб 451) і їх молодіжний відділ Зборашка омладина (Зборашка омладина), Зентропа (Зентропа) та неофашистська «Образ» (Образ).

Аналітики підкреслюють участь у кампанії сербських ультрас, зокрема ФК «Партизан», зв’язки яких з підрозділом ГРУ 29155 було встановлено у рамках заходів з дестабілізації Молдови, та ФК «Црвена Звезда», що має партнерські взаємини з ультрас московського «Спартака», а спонсором команди є російський «Газпром». Як йдеться у дослідженні, у рамках кампанії, ультрас команд здійснювали вплив, направлений на протидію видобутку літію у країні та актуалізовували питання Косово відповідно.

Також, у матеріалі окремо проаналізовано участь у кампанії мережі пов’язаних з РФ політичних сил, зокрема «Двери» (Српски покрет Двери), Рух за відновлення Королівства Сербії (Покрета обнове Краљевине Србије), Нова Демократична партія Сербії та «Ми – снага народу» (Ми – снага народа) та окремих екологічних організацій, до прикладу «Защитимо Јадар и Рађевину» (Защитимо Јадар и Рађевину) та КОРС (Коалиција за одрживо рударство).

Аналітики зауважують, що характерними є заклики з боку проаналізованих учасників, зокрема представників екстремістських організацій та політиків, до Російської Федерації «втрутитися у ситуацію» на фоні протестів. Так, відповідну заяву зробив лідер згаданої вище «Народна патрола», Дам’ян Кнежевич, зазначивши, що «розуміє зовнішню політику братньої Росії, як невтручання у внутрішні справи інших держав, але це вже нестійка позиція, якщо ви хочете лишатися супердержавою».

Лідер праворадикальної організації «Народна патрола» Дам’ян Кнежевич (третій справа) з керівником «центру дружби і співробітництва» ПВК «Вагнер» «Z-Орлы» у Белграді Алєксандром Лісовим (другий справа) фото: ghall.com.ua

Також, на сторінці у мережі X у минулому одного з лідерів сербської опозиції та віцепрезидента, очолюваного офіцером ПГУ КДБ Андрєєм Бєльяніновим (Андрей Бельянинов), голови руху «Ослобођење» (Ослобођење) Младжана Джорджевіча (Млађан Ђорђевић), було опубліковано спільну фотографію з генерал-лейтенантом СЗР РФ, відомим як губернатор «Балкан» та архітектор російської політики у регіоні, що причетний до спроб держпереворотів ГРУ в Чорногорії та Болгарії, Лєонідом Рєшетніковим (Леонид Решетников) із закликом до президента РФ «втрутитися у ситуацію» й у разі потреби «повалити режим Вучіча». Щоправда, наступного дня (23 серпня) Джорджевіч заявив, що його сторінку нібито було зламано й видалив публікацію.

Guildhall поспілкувався з сербськими експертами з питань безпеки з метою оцінки ситуації. Так, аналітик Atlantic Council Руслан Трад згадав участь Рєшетнікова у спробі державного перевороту у Болгарії та заявив, що заходи з втручання є характерною рисою такої діяльності.

«Це те, що Решетников робить: втручається. Його головним регіоном є Балкани, і він розширює російські мережі по всьому регіону. Це те, що він зробив у Болгарії кілька років тому (спроба держперевороту – ред.)», – каже аналітик.

«Відносини між Сербією і Росією дуже специфічні й не вичерпуються призмою «братніх народів і партнерів». Це не перший випадок, коли Москва погрожує Вучичу – попередні рази були у тому числі через незгоду сербського лідера щодо створення російської бази в Сербії. Така гібридна тактика є частиною інструментарію Москви.

За словами Руслана Трада, такі погрози спрямовані не лише на протидію угоді з ЄС по видобутку літію, але й на протидію зближенню Сербії з ЄС.