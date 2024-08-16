«Пожертвував» доньці і зятю $23 млн: Швейцарія зловила на гарячому мільярдера з Росії

Суд Швейцарії заблокував пожертвування партнера Михайла Фрідмана Германа Хана родичам на десятки мільйонів доларів

Суд у Швейцарії заблокував грошовий переказ російського олігарха українського походження Германа Хана. Про це пише видання Handelszeitung. За його інформацією, бізнесмен хотів відправити пожертву розміром $23 млн доньці, дружині та зятю. Зараз гроші мільярдера заморожено на рахунку швейцарського банку. При цьому назва організації, через яку Хан намагався переказати гроші, не розкривається. Уточнюється, що банк також заблокував рахунки мільярдера та повідомив про це до Державного секретаріату з економічних питань.

Герман Хан народився 1961 року в Києві. Після закінчення середньої школи працював учнем слюсаря, слюсарем другого розряду на Київському дослідно-експериментальному заводі нестандартного обладнання. 1982 року закінчив Київський індустріально-педагогічний технікум. 1988-го – Московський інститут сталі та сплавів (факультет лиття чорних металів). У 1988-1989 pp. працював у комерційних організаціях. Великий акціонер «Альфа-Груп». Глава інвестиційної компанії L1 Energy. Є партнером Михайла Фрідмана, зараз відповідає за паливний напрямок групи. За даними російського Forbes, він посідає 20-е місце в рейтингу російських мільярдерів зі статками $8,5 млрд. Серед його активів – частки в німецькій нафтогазовій компанії Wintershall DEA, Letter one, холдингу VEON, Turkcell та X5 Group.

Назва банку, що фігурує у справі, прихована. За даними Handelszeitung, рішення не переказувати гроші Хана було прийнято у самій фінансовій організації, після чого банк заблокував рахунок та повідомив Державний секретаріат з економічних питань (Seco). Швейцарський суд розглянув позов Хана, проте також вирішив залишити кошти замороженими.

Відомо, що у Хана четверо дітей – дві дочки та двоє синів. Старша з дочок Єва заміжня за голландським адвокатом Алексом Ван дер Цваном. У квітні 2018-го його засудили до 30 днів в'язниці за надання неправдивих свідчень ФБР про його зв'язки з Ріком Гейтсом, партнером Пола Манафорта, колишнього голови передвиборної кампанії Дональда Трампа.

У серпні минулого року Міністерство фінансів США внесло Хана до списку санкцій. Також під обмеження потрапив Російський союз промисловців та підприємців. Через вторгнення Росії в Україну олігарх також перебуває під персональними міжнародними санкціями 27 країн Євросоюзу, Великої Британії, Канади, Швейцарії, Австралії та інших держав.

До слова, олігарх Дмитро Фірташ судиться з президентом Володимиром Зеленським через застосування до нього персональних санкцій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані держпорталу «Судова влада України».