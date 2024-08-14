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У РФ прокуратура вимагає заборонити гру через нібито дискредитацію Червоної армії

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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У РФ прокуратура вимагає заборонити гру через нібито дискредитацію Червоної армії
Росіяни стверджують, що гра нібито збуджує ненависть і ворожнечу до влади Рф
фото з відкритих джерел

Суд Санкт-Петербурга зареєстрував адміністративний позов про заборону комп'ютерної гри Last Train Home

У Росії прокуратура вимагає заборонити комп'ютерну гру Last Train Home про Громадянську війну в Росії (1917–1923) через те, що та нібито дискредитує РФ та червоноармійців. Про це пишуть росЗМІ.

Октябрський районний суд Санкт-Петербурга зареєстрував адміністративний позов про заборону комп'ютерної гри Last Train Home, яка розповідає про події Громадянської війни від імені чехословацьких солдатів. За версією прокуратури, гра «збуджує ненависть і ворожнечу до влади РФ і військовослужбовців Червоної армії часів Громадянської війни».

Last Train Homeстратегія в реальному часі з елементами виживання. Гравець керує поїздом і групою чехословацьких солдатів, яким потрібно перетнути Росію із заходу на схід під час Громадянської війни. Після виходу у листопаді 2023 року гра увійшла в десятку найбільш продаваних по всьому світу в Steam, а в Чехії та Словаччині опинилася на першому місці.

За версією РФ, Last Train Home нібито здатна протистояти «традиційним цінностям» сучасного російського суспільства, створює у дітей відчуття неправдивості інформації, що подається з різних джерел, і відчуття, що їм «наказують здійснювати жорстокі ігрові дії».

Прокурори стверджують, що Last Train Home заперечує історичні факти і «героїзує» військових із «Чехословацького корпусу», що може спричинити «шкоду психічному та соціальному здоров’ю та розвитку дітей».

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Теги: росія суд

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