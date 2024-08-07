На Курщині ліквідовано пропагандиста Євгена Поддубного

Поддубний не тільки вів репортажі, але й брав участь у військових діях зі зброєю в руках, стверджують його колеги-воєнкори

У Курській області РФ загинув один з так званих «воєнкорів», пропагандист російського державної телерадіокомпанії Євгєній Поддубний. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Інформацію про смерть російського пропагандиста спершу оприлюднив депутат Держдуми РФ Михайло Делягін. Пізніше він видалив свій пост і написав: «Нехай повідомлять офіційно».

Офіційні обставини смерті Поддубного поки не називають. Останнім часом пропагандист викладав відео з Курської області, зокрема з Суджі, де тривають бойові дії. За інформацію російських пабліків, в автомобіль російського пропагандиста влучив FPV-дрон в Курській області. Воєнкори стверджують, що Поддубний не тільки вів репортажі, а й брав участь у бойових діях.

Нагадаємо, відучора російські пабліки повідомляють про досить стрімке просування ЗСУ в Курській області. Українська сторона зберігає мовчання. Тим часом російські ЗМІ повідомляють про те, що ЗСУ зайняли низку населених пунктів у Суджанському районі Курської області.

Зокрема, глава російського генштабу Валерій Герасимов заявив, що просування ЗСУ вглиб Росії на Курському напрямку «зупинено».

Раніше повідомлялося, що російські ЗМІ та влада країни агресорки не можуть дійти згоди у тому, що насправді відбувається у Курській області. Місцеві пабліки пишуть, що в населених пунктах Курської області зник зв'язок, губернатор закликає зберігати спокій, а місцеві жителі благають про евакуацію.

До відома, російські пропагандисти визнають, що ситуація в Курській області доволі напружена, українські сили дійсно активно наступають і проводять військову операцію на території РФ. Також міноборони країни-агресорки визнає, що в Курській області тривають бої з підрозділами Збройних сил України.