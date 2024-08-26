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ISW пояснив, чому арешт Дурова налякав російських пропагандистів

Катерина Іванова
glavcom.ua
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ISW пояснив, чому арешт Дурова налякав російських пропагандистів
ISW: Російські окупанти поступово почнуть від’єднуватися від Telegram, навіть якщо арешт Дурова фактично не вплине на роботу Telegram
фото з відкритих джерел

Пропагандисти закликали командування РФ створити офіційну систему зв’язку

Російські окупанти покладаються на Telegram для організації операцій в Україні, тому арешт Дурова та невідома подальша доля соціальної мережі стривожила пропагандистів та військових аналітиків РФ. Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Військові блогери в Росії широко характеризували Telegram як основну альтернативу офіційному зв’язку для окупантів в Україні та стверджували, що для російського військового командування зараз життєво важливо створити офіційну систему зв’язку.

Аналітики ISW зауважують, що війська РФ протягом усієї війни мали великі труднощі зі зв’язком. І надмірно централізовані системи зв’язку Росії, ймовірно, були однією з причин провалу зі створенням структур у Курській області. Тож, вважають аналітики, саме тому окупаційні війська компенсували відсутність офіційного зв’язку покладаючись на свої незахищені персональні пристрої.

«Раптова невизначеність щодо подальшої здатності Telegram працювати в Росії та будь-які збої в роботі Telegram, ймовірно, вплинуть на російські передові операції, а якщо вони будуть повністю заблоковані, погіршать ці операції в найближчій перспективі», – йдеться у статті.

ISW наголошує, що російські окупанти поступово почнуть від’єднуватися від комунікацій Telegram, навіть якщо арешт Дурова фактично не вплине на роботу Telegram.

Нагадаємо, французькі спецслужби затримали Павла Дурова, засновника та генерального директора месенджера Telegram, у суботу ввечері в аеропорту Ле-Бурже. Дуров прибув з Азербайджану і був заарештований відразу після виходу з приватного літака.

До слова, засновник і генеральний директор месенджера Telegram Павло Дуров міг шукати зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Баку кілька днів тому. Таку думку висловив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Ради національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко.

Згодом у Telegram уперше прокоментував затримання свого генерального директора Павла Дурова у Франції. У заяві зазначено, що Дуров «не має чого приховувати», і  компанія дотримується законів ЄС, зокрема закону про цифрові послуги.

Також американський мільярдер та засновник соцмережі Х Ілон Маск саркастично відреагував на арешт Дурова.

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Теги: Павло Дуров Telegram арешт окупанти

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