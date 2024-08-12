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Економісти прогнозують розвал російської економіки після війни – Welt

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Економісти прогнозують розвал російської економіки після війни – Welt
Враховуючи те, скільки радянських танків і боєприпасів було знищено, військовій промисловості доведеться витратити роки на поповнення цих запасів
фото з відкритих джерел

Провідні фахівці з російської економіки переконані, що Кремль буде прагнути зберегти воєнну економіку навіть після завершення війни

Економіка Росії тісно пов'язана з війною, і перехід на мирні рейки може призвести до серйозних економічних проблем. Зростання ВВП Росії забезпечується державними замовленнями та споживанням, пов'язаними з війною, що робить її вразливою до змін у військових витратах. Про це йдеться в аналізі німецького видання Welt.

Експерти вважають, що навіть після завершення війни Путіну доведеться підтримувати воєнну промисловість, щоб уникнути глибокої кризи та задовольнити інтереси бенефіціарів війни, які отримують вигоду від поточного стану справ.

Путін заявляв, що російський оборонний сектор включає 6 тисяч компаній та 3,5 мільйона співробітників, а також 10 пов'язаних компаній, що підкреслює його значний вплив на економіку країни. Зменшення військових витрат може призвести до масових звільнень та соціальної нестабільності.У ЗМІ нагадують, що путін на початку року заявив, що російський оборонний сектор у вузькому сенсі включає 6 тис. компаній із 3,5 млн співробітників. Також є 10 компаній, які так чи інакше пов’язані з оборонним сектором.

Хоча у першій половині 2024 року ВВП Росії зріс на 4,7%, а за підсумками року очікується зростання на 3,5-4%, це зростання не є стійким і залежить від продовження війни. Падіння курсу рубля, яке призвело до того, що Росія опустилася з 8 на 11 місце в списку найбільших економік світу, також свідчить про вразливість російської економіки.

Перехід на мирні рейки вимагатиме від Росії значних структурних реформ та диверсифікації економіки, що може бути складним завданням, враховуючи корупцію, санкції та залежність від експорту природних ресурсів. Крім того, скорочення військових витрат може призвести до соціальних заворушень та політичної нестабільності.

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Теги: росія санкції путін промисловість

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