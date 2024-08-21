РФ готує пропагандистські операції проти українських біженців в ЄС – розвідка

Кремль збирається переконати людей, які покинули Україну через війну, не повертатися

Росія планує нові пропагандистські операції в Європі, спрямовані на українських біженців. Мета - переконати людей, які покинули Україну через війну, не повертатися. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

Представники Росії працюють з біженцями, які виїхали з України з початком війни. «Це і створення різних товариств, навчання дітей, церква – те, що використовується для того, щоб наші українці втратили свою ідентичність», – пояснив представник розвідки.

Мета – переконати людей, які покинули країну через війну, не повертатися, зазначив Вадим Скібіцький.

Наразі Кремль також використовує своїх пособників, так званих журналістів з окупованої території України, які поширюють в Італії пропагандистські матеріали на користь Росії.

«Це презентація різних художніх і документальних книжок нібито про злочини України на території Донецької і Луганської областей», – попередив Скібіцький.

Крім того РФ використовує свої медіа та проросійських діячів для збору інформації на окупованій території про військову діяльність України; це спрямовується на низку майданчиків Європи для розповсюдження пропаганди.

«Ми очікуємо, що все це Росія буде вивалювати міжнародній спільноті, виправдовуючи, насамперед, свою збройну агресію», – додав розвідник.

Раніше Європейські спецслужби попередили уряди своїх країн про те, що Росія планує диверсії по всьому континенту. Зокрема, йдеться про вибухи та підпали.