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Україна та РФ продовжать постачати газ до Європи на тлі боїв на Курщині – Bloomberg

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Україна та РФ продовжать постачати газ до Європи на тлі боїв на Курщині – Bloomberg
Раніше європейські ціни на газ зросли на тлі побоювань, що поставки буде порушено
фото з відкритих джерел

Ні Україна, ні Росія не мають наміру припиняти постачання газу через газовимірювальну станцію «Суджа» в Курській області

Російська Федерація та Україна мають намір продовжувати поставки трубопровідного газу до Європи попри на те, що поблизу ключового транскордонного транзитного пункту «Суджа» продовжуються бойові дії. Про це повідомляє Bloomberg.

Обидві сторони не мають наміру припиняти постачання газу через газовимірювальну станцію «Суджа» в Курській області Росії, повідомили поінформовані джерела агентства, які побажали залишитися неназваними через конфіденційність інформації.

Найбільша атака України на територію Росії з того часу, як Кремль вдерся до сусідньої країни у 2022 році, призвела до того, що цього року європейські ціни на газ досягли максимуму на тлі побоювань, що поставки буде порушено.

Як зазначає Bloomberg, обидві сторони мають фінансовий стимул продовжувати постачання палива. Для Києва транзит газу забезпечує найважливіші кошти для його зруйнованої війною економіки – близько $1 млрд у 2021 році – тоді як Європа залишається одним із найбільших споживачів трубопровідного газу Росії.

Україна прагне, щоб її вважали надійним партнером Європи, сподіваючись, що трейдери регіону більше використовуватимуть її величезні газові сховища. І вона має вагомі причини захищати інфраструктуру, оскільки трубопроводи, які не використовуються, можуть стати об'єктами військових атак або стати непридатними, що обійдеться дорого, зазначає агентство.

Однак будь-яке випадкове пошкодження ключової інфраструктури на газовимірювальній станції може зупинити постачання, сказав один із джерел. За словами двох людей, пункт перетину кордону перебуває під контролем українських військ після вторгнення.

Російський «Газпром» не одразу відповів на запити про коментарі. Міністерство енергетики України відмовилося від коментарів.

«Ми маємо намір продовжити надання послуг з транспортування газу в рамках угоди», – йдеться у заяві «Нафтогазу», маючи на увазі угоду про транзит газу, термін дії якої спливає у грудні.

У той час як більшість Європи шукала альтернативи російському трубопровідному газу після вторгнення в Україну, такі країни, як Австрія, Словаччина та Молдова, продовжують імпортувати постачання «Газпрому» через Україну.

Нагадаємо, українські сили зайняли кілька прикордонних сіл і частину міста Суджа. Водночас один з радників президента України Володимира Зеленського заявив у коментарі Washington Post, що Україна зараз контролює газовимірювальну станцію на відстані близько 8 км від кордону з Росією. На фоні цих заяв Росія посилила охорону навколо Курської атомної електростанції.

Як повідомлялося, влітку 2024 року європейські трейдери використовують лише частину величезних сховищ природного газу в Україні. Російські атаки підвищили ризики, позбавивши зруйновану війною країну доходів.

До слова, українські військові просунулися приблизно на 30 км вглиб території Росії в Курській області. Тим часом росіяни будують нові лінії оборони біля Курської АЕС.

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Теги: газ росія Газпром Нафтогаз України війна Європа торгівля

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