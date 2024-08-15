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Литва збирається розірвати угоди про співробітництво з Росією та Білоруссю

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Литва збирається розірвати угоди про співробітництво з Росією та Білоруссю
Від початку повномасштабного вторгнення литовська митниця не співпрацювала з митними службами Росії та Білорусі
фото з відкритих джерел

Литовське відомство вже підготувало проєкти постанов уряду, що передбачають розрив угод

Міністерство фінансів Литви пропонує розірвати підписані угоди про митне співробітництво з Російською Федерацією і Білоруссю. Про це повідомляє LRT.

Литовське відомство вже підготувало проєкти постанов уряду, що передбачають розрив угод. За словами представників міністерства, від початку широкомасштабної агресії Росії проти України, що розпочалася в лютому 2022 року, литовська митниця не співпрацювала і не обмінюється інформацією з митними службами Росії та Білорусі.

Однак особи, які мають торговельні відносини з цими країнами, за даними міністерства, надають митницям і судам документи, видані митними органами цих країн, як доказ законності торгівлі та дотримання міжнародних санкцій.

Угоду з Білоруссю про співпрацю в боротьбі з порушеннями митного законодавства було підписано в липні 1996 року у Вільнюсі, а угоду з Росією про співробітництво та взаємну допомогу в галузі митної діяльності – в лютому 1995 року в Москві.

Денонсація договору з Білоруссю, який було ратифіковано у вересні 2000 року, ще має бути схвалена президентом і Сеймом.

Крім того, з п’ятниці, 16 серпня, в’їзд до Литви всіх легкових авто, зареєстрованих у Білорусі, буде заборонений. Заборона поширюється на легкові автомобілі незалежно від громадянства власника або водія.

Литва ввела нові обмеження на в’їзд до країни легкових транспортних засобів, зареєстрованих на території Білорусі, ще 18 липня. Вони не поширювалися на авто, що не призначені для продажу, а також на авто, що належать громадянам Білорусі, що мають дійсну візу або посвідку на тимчасове/постійне проживання в країнах ЄС.

Зокрема, на заборону Литви відреагував самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

«Божевільні. Я на вашому місці багато б питань стосовно Литви і не коментував. Тому що вони не знають самі, що творять. Це безумці, справжнісінькі безумці. Ну що про них говорити. Якби там були відповідальні політики, ми могли б обговорювати їхню політику. Але там відповідальних політиків немає», – заявив він.

Нагадаємо, Сейм Литви вирішив денонсувати договір з Росією про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах. Таким чином, щоб «не підтримувати тіснішу правову співпрацю з державою-агресором».

Як повідомлялося, Литва закупила та направила на кордон з Росією та Білоруссю протитанкові їжаки та «зуби дракона».

До слова, міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте висловила думку про необхідність зменшення кількості рейсових автобусів, що курсують між Литвою та Білоруссю.

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Теги: Литва росія Білорусь Олександр Лукашенко

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