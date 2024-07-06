Туреччина знову взялася мирити Україну та РФ: що пропонує

Очільник турецького МЗС пояснив, що може стати ефективним інструментом для закінчення війни в Україні

Міністерство закордонних справ Туреччини пропонує створити «мирну платформу», щоб закінчити війну в Україні. Таку ідею озвучив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан під час неформального засідання ради міністрів закордонних справ Організації тюркських держав, передає місцеве видання Haber7.

Очільник турецького МЗС переконаний, що ця платформа може стати ефективним інструментом для закінчення війни, яку Росія веде проти України уже 10 років.

«Ми вважаємо, що зусилля, спрямовані на досягнення тривалого миру, повинні бути спрямовані на досягнення широкої основи, щоб покласти край війні в Україні. Необхідно створити мирну платформу, яка запобігатиме поглибленню поляризації, матиме високу якість участі та представництва і надаватиме пріоритет дипломатії», – зазначив Фідан.

Нагадаємо, що Україна вже ініціювала глобальну платформу і в середині червня провела перший Саміт миру, який відбувся у Швейцарії. Підсумкове комюніке підтримали наразі понад 80 країн, серед яких і Туреччина.

Як повідомлялося, виконувач обов’язків прем'єр-міністра Болгарії Дімітар Главчев заявив, що його країна планує запропонувати розпочати мирні переговори між Росією та Україною на майбутньому саміті НАТО у Вашингтоні.

До слова, російський диктатор Володимир Путін відкидає будь-які переговорні можливості щодо припинення вогню і вже неприховано вимагає фактичної капітуляції України, зазначають американські аналітики.