Головна Думки вголос Кирило Сазонов
search button user button menu button
Кирило Сазонов Журналіст, політолог

Тайм-аут у переговорах: чому сторони тягнуть час

glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Сторони впевнені, що найближчим часом зможуть покращити свої переговорні позиції та продати більше своїх інтересів
фото: depositphotos.com

Кремль упевнений, що може, якщо не перемогти, то вичавити з України набагато більше поступок

Два слова про переговори. Тому що надто багато питань на цю тему, некомпетентних коментарів диванних експертів та істерик у стилі «нас зливають».

  1. Переговори чи консультації, називайте, як вам зручно. Ідуть постійно і завжди. Безпосередньо і через посередників, з повноваженнями на високому рівні та у порядку зондування ґрунту від ні на що не уповноважених представників – але безперервно
  2. Для досягнення компромісу чи «договорняка» потрібна згода всіх ключових учасників. З їх розумінням своїх вигод. Тільки так.

Чому я не вірю у те, що вже ухвалені якісь рішення чи будуть ухвалені за кілька тижнів? Дивися пункт другий.

Зараз Україна не досягла своєї мети. Критична ситуація була взимку та навесні, зараз стало легше. Народ може не зрозуміти і не пробачити елітам перемир'я просто зараз на невигідних умовах. Зі свого боку Путін і Росія теж не вважають, що все погано і потрібні переговори зі поступками.

Кремль упевнений, що може, якщо не перемогти, то вичавити з нас набагато більше поступок. І із Заходу теж. Отже, Москва не поспішає домовлятися. Захід? У цих умовах не досягнув основних цілей і не бачить причин, чому ЄС та США мають терміново йти на компроміс, у чомусь поступатися та тиснути на Україну.

Тобто зараз: Ні у кого немає критичної ситуації та гострої потреби домовитися прямо зараз і за будь-яку ціну. Усі сторони впевнені, що найближчим часом зможуть покращити свої переговорні позиції та продати більше своїх інтересів. Тож не панікуємо, але й не видихаємо. Біг не закінчено. Працюємо за умов війни. Мінімум до середини осені, але найімовірніше до середини зими.

Читайте також: 

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія саміт Україна переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ощадливе використання електроенергії допомагає енергетикам збалансувати енергосистему та зменшити тривалість відключень
Імпорт електроенергії: Україна веде переговори про збільшення потужності
Сьогодні, 11:51
У російський полон Олена Пех потрапила у 2018 році
До та після полону: Лубінець показав фото повернутих цивільних українців
29 червня, 17:49
Із 13:00 у Дніпропетровській області застосовані аварійні відключення
«Укренерго» збільшило обсяги відключень світла у Києві та низці областей
24 червня, 14:30
Каталонія проголосила незалежність від Іспанії
Росія причетна до бунту Каталонії? Іспанія почала розслідування
21 червня, 21:44
ЗМІ: Берлін зокрема вважає, що німецький малий бізнес постраждає, якщо заходи будуть поширені на продукцію, що не належить до подвійного призначення
Німеччина продовжує блокувати новий пакет санкцій проти РФ – Reuters
20 червня, 08:59
«Калібр», знищений підрозділом Перетятька
Герой України назвав найскладніші для ураження російські ракети
17 червня, 15:06
Подоляк: «Позбавтеся ілюзій і перестаньте сприймати всерйоз образливі для здорового глузду «пропозиції Росії»
«Стандартний набір агресора». Подоляк відреагував на нові «умови миру» від Путіна
14 червня, 16:14
Останні політичні події у Франції відбились на ситуації у партії Макрона
Виборча авантюра Макрона викликає хаос і гнів у його партії – Bloomberg
12 червня, 10:52
Під час зустрічі президенти обговорили оборонні спроможності України
Зеленський провів зустріч із Байденом у Франції: про що говорили
7 червня, 17:30

Кирило Сазонов

Тайм-аут у переговорах: чому сторони тягнуть час
Тайм-аут у переговорах: чому сторони тягнуть час
Окупанти розпочали літню кампанію на Донбасі. Чого чекати Україні?
Окупанти розпочали літню кампанію на Донбасі. Чого чекати Україні?
Чому треба міняти бійців на передовій? Ось вам пояснення
Чому треба міняти бійців на передовій? Ось вам пояснення
Існує всього три базові сценарії завершення війни. І ось які
Існує всього три базові сценарії завершення війни. І ось які
Рекордні втрати окупантів. Росіяни мають нас боятися
Рекордні втрати окупантів. Росіяни мають нас боятися
Українські захисники тримають Часів Яр: ворог зазнає значних втрат
Українські захисники тримають Часів Яр: ворог зазнає значних втрат

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
21K
«Американці не мали досвіду, як захищати танки від дронів». Україна показала розробку для Abrams та Bradley
16K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
14K
Чи можна ставити сонячні панелі на фасаді багатоповерхівки? Роз'яснення експерта
6039
Онлайн карта бойових дій в Україні на 02.07.2024: ситуація на фронті
4895
Кабмін визначився з індексацією пенсій на найближчі роки
3417
Втрати ворога станом на 2 липня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Офіційний дозвіл на експорт F-16 від Нідерландів, початок головування РФ в Радбезі ООН: головне за ніч
Сьогодні, 06:39
За день ДТЕК повернув світло в 9 тис. осель, які були без електроенергії через обстріли
30 червня, 17:31
Росія знищила 80% українських ТЕС та 40% ГЕС – звіт МВФ
30 червня, 15:42
Атака дронів на Росію, протести в Ізраїлі: головне за ніч
30 червня, 06:40
Підвищення тарифу на світло все одно не покриває його собівартості – ICC Ukraine
29 червня, 10:09
Держпродспоживслужба б’є на сполох: за «харчове шахрайство» в Україні нема покарання
28 червня, 18:25

Прес-релізи

Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
27 червня, 19:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua