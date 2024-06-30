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НАТО підозрює, що РФ замінувала критичну підводну інфраструктуру ЄС у Північному морі

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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НАТО підозрює, що РФ замінувала критичну підводну інфраструктуру ЄС у Північному морі
Масштаб операцій російських спецслужб за кордоном сьогодні досягнув рівня, не баченого з часів Холодної війни
фото з відкритих джерел

За останні десять років понад 160 невійськових російських суден здійснили 945 підозрілих дій у Північному морі

Представники НАТО мають підозри, що Росія могла замінувати критично важливу підводну інфраструктуру Євросоюзу в Північному морі. Подібні побоювання ґрунтуються на даних, отриманих від компаній, що управляють ключовими нафтовими та газовими буровими установками, трубопроводами, електричними та телекомунікаційними кабелями. Про це пише The Times.

Захист критично важливої ​​підводної інфраструктури став одним із основних напрямків діяльності НАТО та європейських країн, які мають вихід до моря, після руйнування внаслідок диверсії на газопроводах «Північний потік» восени 2022 року.

Ключовими цілями для російських спецслужб, особливо після початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну, були кабелі електропостачання та телефонні кабелі, а також нафтові та газові трубопроводи. Сьогодні шпигунство виявити складніше. Якщо раніше для нього використовувалися в основному дослідницькі судна або військові кораблі, то тепер частіше це невійськові судна.

«За даними служб безпеки Бельгії, жодних доказів мінування кабелів у територіальних водах Бельгії чи Нідерландів у Північному морі не було знайдено. Однак на початку війни в Україні вибухівку виявили на одному з британських кабелів», − розповів представник бельгійського підрозділу, який займається морською безпекою Томас Де Шпігелере.

Дослідження бельгійської газети De Tijd, в якому використовувалася інформація з корабельних журналів, показало, що за останні десять років понад 160 невійськових російських суден здійснили 945 підозрілих дій. Щонайменше 749 із 945 підозрілих маневрів відбулися в радіусі одного кілометра від трубопроводів у Північному морі. Ще 72 підозрілі дії сталися поблизу кабелів електроенергії, а решта 124 − у районах, де прокладені телекомунікаційні кабелі.

Зазначається, що інформація про місця, де проходять кабелі та трубопроводи, має вирішальне значення, якщо росіяни хочуть зробити диверсію на системах енергетичних комунікацій, підключитися до кабелів зв'язку або маніпулювати ними.

Загалом масштаб операцій російських спецслужб за кордоном сьогодні досягнув рівня, не баченого з часів Холодної війни.

До слова, Росія все більше вдається до шантажу і фінансових стимулів, щоб найняти німців для шпигунства після вислики з країн-членів ЄС близько 600 російських дипломатів. 

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Теги: росіяни Північний потік військові росія

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