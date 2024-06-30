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Росія здатна на великий прорив на фронті? Генерал Маломуж відповів

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Росія здатна на великий прорив на фронті? Генерал Маломуж відповів
Росія не має жодних перспектив для великих проривів на фронті, впевнений генерал Маломуж
фото: EPA/UPG

У РФ немає можливості нарощувати резерви так, щоб це було непомітно нашому військовому керівництву

Росія не може наростити сили та засоби для великого прориву на фронті. Таку думку висловив ексочільник Служби зовнішньої розвідки України, генерал Микола Маломуж в етері «Еспресо».

«Росія не має жодних перспектив для великих проривів на фронті. Оскільки всі резерви, які РФ кидає на фронт, знищуються протягом двох місяців. Це ж саме стосується і сотні, а то й тисячі озброєнь і техніки. Саме тому ворогу не вдається серйозно наростити сили та засоби для прориву на фронті. Сьогодні Росія не має достатньо сил та засобів для розгортання стратегічних операцій на лінії фронту. Важливо також наголосити, що Сили оборони мають великий досвід оборонних дій», – наголосив Маломуж.

Генерал додав, що РФ зараз намагається навʼязати тактику затяжної війни. Утім, наростити сили та засоби непомітно в окупантів не вийде.

«Хоча лінія фронту складає відстань понад 1600 км, в Росії немає можливості нарощувати резерви так, щоб це не було помітно нашому військовому керівництву», – підкреслив Маломуж.

Нагадаємо, що за даними аналітиків, мобілізовані росіяни одразу відправляються на фронт в Україну. Новобранці не беруть участь у навчаннях, не проходять медичну комісію та не отримують належної підготовки.

До слова, українські захисники відновили втрачені позиції поблизу Кремінної. Водночас фіксується просування окупантів поблизу Куп'янська, Часів Яру та Торецька.

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Теги: росія окупанти війна фронт

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