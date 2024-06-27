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Одна з азійських країн просить Росію повернути її громадян з війни

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Одна з азійських країн просить Росію повернути її громадян з війни
Влада Шрі-Ланки вже отримала 288 скарг від членів сімей громадян, які незаконно виїхали воювати в Україну
фото з відкритих джерел

Вже відомо про 17 загиблих, які пішли воювати проти України

Шрі-Ланка закликала Росію дозволити її громадянам, які воюють у лавах російської окупаційної армії проти України, повернутися додому. Про це повідомляє Le Monde.

Після дводенних переговорів у Москві уряд країни попросив російську владу «дозволити громадянам, які беруть участь у війні Росії з Україною, повернутися додому, якщо вони цього бажають». Також вони хочуть отримати компенсації за 17 загиблих шрі-ланкійців.

Крім того, за даними країни, щонайменше один колишній військовослужбовець армії Шрі-Ланки загинув після приєднання до Збройних сил України. У травні парламент розпочав розслідування, щоб спробувати відстежити щонайменше двох тис. колишніх солдатів, які, як вважається, вступили у війну, переважно на боці окупантів.

Міністр закордонних справ Тарака Баласурія під час візиту до Москви підняв питання про можливість добровільного повернення, дострокового розірвання контрактів і врегулювання виплати зарплати.

Раніше Шрі-Ланка планувала направити делегацію високого рівня до Росії для розслідування щодо сотень своїх громадян, які воюють у війні проти України. Про це пише Reuters. До цієї делегації увійдуть міністр оборони Шрі-Ланки Камаль Гунаратне та колишній посол у Росії.

До слова, Росія завербувала до своєї армії близько 15 тис. жителів Непалу, запропонувавши натомість їм за службу $2 тис.

Також Головне управління розвідки Міністерства оборони України розсекретило, кого держава-агресор набирає на війну в Україну.

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Теги: росія Шрі-Ланка парламент розслідування

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