Путін по-іншому заговорив про мирні переговори. Аналіз ISW

Замість того, щоб продемонструвати свій удаваний інтерес до перемовин, Путін відкинув будь-який переговорний процес

Російський диктатор Володимир Путін відкидає будь-які переговорні можливості щодо припинення вогню і вже неприховано вимагає фактичної капітуляції України. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

На саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) в Астані (Казахстан) 4 липня Путін відкинув участь Росії в будь-яких значущих переговорах щодо угоди про припинення вогню. Натомість він вимагав незворотної демілітаризації України, як передумови для припинення вогню. Аналітики зазначають, що, таким чином, Путін вимагає від України фактичної капітуляції.

Аналітики звернули увагу на той факт, що замість того, щоб продемонструвати свій удаваний інтерес до перемовин, Путін відкинув будь-який переговорний процес щодо припинення вогню.

Крім того, зазначають в ISW, Путін відкинув Верховну Раду як можливу контактну особу для переговорів, хоча раніше стверджував, що вона є єдиним легітимним українським органом, з яким Росія може вести переговори.

Диктатор назвав усі українські органи влади нелегітимними або непридатними для переговорів, а також відкинув ідею участі третіх сторін у переговорах, фактично відкинувши будь-який реалістичний процес повноцінних переговорів щодо угоди про припинення вогню.

Натомість він наголосив на своїй вимозі до України про припинення вогню. Крім того, Путін висунув «демілітаризацію» України як головну передумову угоди про припинення вогню.

ІSW продовжує оцінювати, що Росія скористається перепочинком для відновлення та розширення своїх сил і подальшої мобілізації своєї оборонно-промислової бази для майбутньої агресії, спрямованої на знищення Української Держави.

На думку аналітиків, відмова Путіна від будь-якої угоди про припинення вогню без капітуляції України ще більше ілюструє, що він впевнений у тому, що Росія може досягти перемоги, продовжуючи повзуче просування в Україні. Російський диктатор робить ставку на війну на виснаження без підтримки України Заходом.

Як повідомлялося раніше, російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у добросовісних переговорах і лише вдає зацікавленість ними.

До слова, президент Росії Володимир Путін під час свого виступу на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) в Астані зробив цинічну заяву про перемовини з Україною, мир та припинення вогню.