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Болгарія готова стати посередником у переговорах між Україною та Росією

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Болгарія готова стати посередником у переговорах між Україною та Росією
Виконувач обов’язків прем'єр-міністра Болгарії Главчев пропонує, щоб його країна стала посередником у мирних переговорах
фото: Reuters

Болгарія запропонує розпочати переговори між Росією та Україною

Виконувач обов’язків прем'єр-міністра Болгарії Дімітар Главчев заявив, що його країна планує запропонувати розпочати мирні переговори між Росією та Україною на майбутньому саміті НАТО у Вашингтоні. Про це повідомляє Novinite.

«Я щиро вірю, що ми повинні виступати за мирні переговори, в яких Болгарія буде виступати як посередник. Що може бути краще за це? І це те, що я буду пропонувати, жодних проблем немає», – заявив Главчев.

Водночас виконувач обов'язків прем’єра не впевнений, що Болгарія все ж таки стане посередником, адже на це мають погодитися як Україна, так і РФ.

«Я зроблю хорошу пропозицію, але для того, щоб нас визнали посередниками, потрібна згода. Важливо підкреслити, що ці мирні переговори повинні відповідати Статуту ООН і міжнародному праву. Це умови, які, на мою думку, не підлягають обговоренню», – додав Главчев.

Нагадаємо, президент Болгарії Румен Радев відмовився очолювати болгарську делегацію на саміті НАТО у Вашингтоні через «позицію, яку він має відстоювати щодо допомоги Україні». Президент Болгарії довгий час відстоював позиції щодо війни в Україні, які збігаються з позицією Кремля – що надання військової допомоги Києву лише затягує конфлікт, а ті, хто виступає за допомогу українському опору, є «любителями війни».

До слова, Росія не розглядає президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана у ролі посередника на мирних переговорах з Україною, заявив «рупор Кремля» Дмитро Пєсков, пишуть росЗМІ. На запитання про те, чи можливо, що Кремль запросить турецького лідера в цій якості, речник відповів: «Ні, неможливо».

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Теги: Болгарія Україна переговори

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