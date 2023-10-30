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Заворушення у Дагестані та вибухи в Україні: головне за ніч

Діана Гасюк
glavcom.ua
Заворушення у Дагестані та вибухи в Україні: головне за ніч
У Дагестані місцеві влаштували «полювання» за ізраїльтянами
фото з відкритих джерел

У Дагестані жителі штурмували аеропорт через рейс Red Wings, який мав прилетіти з Ізраїлю

У ніч проти 30 жовтня у передмісті Дніпра пролунали вибухи. РФ серед ночі вдарила по центру Херсона. У Дагестані жителі штурмували аеропорт через рейс Red Wings, який мав прилетіти з Ізраїлю. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 30 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій.

РФ серед вдарила по центру Херсона

Близько опівночі російська окупаційна армія з тимчасово окупованого лівого берега обстріляла Центральний район Херсона. Були пошкоджені, зокрема, багатоповерхівки. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

«Одна з квартир внаслідок влучання загорілася. Там загинула жінка 85 років. Інша постраждала з опіками та отруєнням продуктами горіння доправлена до лікарні», – розповів він.

Крім того, ще двоє поранених – чоловік 68 років та жінка 36 років – ушпиталені у стані середньої тяжкості.

Вибухи у передмісті Дніпра

У ніч проти 30 жовтня у передмісті Дніпра пролунали вибухи. Про це повідомляють кореспонденти Суспільне.

Раніше Повітряні Сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку в Дніпропетровській та низці інших областей України. 

У Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях було оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

Спікер Палати представників США зробив заяву щодо допомоги Україні та Ізраїлю

Спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон, підтвердив, що допомога США Україні та Ізраїлю ухвалюватиметься двома різними законопроєктами, а не одним, як пропонував Білий дім. Про це Джонсон сказав в інтерв’ю Fox News.

«Ми збираємося розглянути окремий законопроєкт про фінансування Ізраїлю», – відповів спікер на запитання журналістки щодо президентської ініціативи поєднати об’єднати рішення про допомогу.

За словами Джонсона, «це нагальна й невідкладна потреба».

«У світі відбувається багато речей, на які ми повинні реагувати, і ми це робитимемо, але зараз те, що відбувається в Ізраїлі, вимагає негайної уваги, і, гадаю, ми повинні зробити це окремо. Я вірю, що це буде підтримано обома партіями, і дуже на цьому наполягатиму», – зазначив Джонсон.

Вибухи в окупованому Севастополі 

Міністерство оборони країни-агресорки видало офіційне повідомлення, з якого можна зробити висновок, що вибухи, які чули в Севастополі, були стріляниною по морських дронах.

Як передають російські ЗМІ, міноборони РФ повідомило, що близько четвертої години ночі «в акваторії Чорного моря» було виявлено два українські безекіпажні катери.

«По району виявлення безекіпажних катерів завдано вогневої поразки», - йдеться у пресрелізі міністерства.

Близько 3-ї години ночі севастопольські джерела повідомили, що в місті чути вибухи.

Глава окупаційної влади Севастополя Михайло Развожаєв написав у телеграмі, що, за попередніми даними, кораблі Чорноморського флоту ведуть вогонь по безпілотниках. Развожаев написав «над акваторією», тобто, мабуть, мав на увазі саме літальні апарати, а не морські дрони.

Антисемітські протести у Дагестані

У Дагестані місцеві влаштували «полювання» за ізраїльтянами. У аеропорту Махачкали зібрались сотні людей, аби зустріти рейс з Ізраїлю. Про це повідомляють російські ЗМІ.

На тлі чуток про розправу над євреями літак зробив коло, та зрештою приземлився. Агресивно налаштовані місцеві увірвалися до зали очікування, а згодом і на злітну смугу, оточили літак та навіть вибралися на крило.

Відомо, що вийти до аеропорту протягом дня закликали дагестанські та іноземні пабліки, які видають себе за місцеві ресурси. Окрім людей, до аеропорту стягнули силовиків з військовою технікою. Проте правоохоронці у конфлікт не втручаються.

Унаслідок заворушень в аеропорту постраждало понад 20 людей.

Байден обговорив з прем'єром Ізраїлю ситуацію в Газі

29 жовтня президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу обговорили ситуацію в Секторі Гази та збільшення гуманітарної допомоги для цивільних. Про це йдеться у заяві Білого дому.

«Президент повторив, що Ізраїль має повне право та відповідальність захищати своїх громадян від тероризму, і підкреслив необхідність робити це відповідно до міжнародного гуманітарного права, яке надає пріоритет захисту цивільного населення», - йдеться у повідомленні.

Лідери обговорили поточні заходи щодо пошуку та звільнення заручників, включаючи американських громадян, які зникли безвісти і можуть бути утримуваними ХАМАС.

Байден наголосив на необхідності «негайно та значно» збільшити потік гуманітарної допомоги для задоволення потреб мирного населення Гази.

Ізраїль викликав російського посла через візит делегації ХАМАСу до Москви

МЗС Ізраїлю викликало посла Росії Анатолія Вікторова після нещодавнього візиту делегації угруповання «ХАМАС» до Москви. Про це повідомляє The Jerusalem Post.

«Прийняття лідерів ХАМАСу, які несуть пряму відповідальність за кривавий теракт 7 жовтня, викрадення заручників та вбивство понад 1400 ізраїльтян, є сигналом про легітимність тероризму проти ізраїльтян», – заявили в зовнішньополітичному відомстві Ізраїлю.

Представниця МЗС Сімона Гальперін підкреслила, що Ізраїль вважає серйозною проблемою відсутність однозначного і чіткого засудження ХАМАСу з боку Росії, як і поведінку РФ у міжнародних організаціях.

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Теги: Дагестан конфлікт ХАМАС Беньямін Нетаньягу Міноборони РФ Ізраїль теракт

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