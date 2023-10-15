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Війна на Близькому Сході знищила стосунки Нетаньягу та Путіна – WSJ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Війна на Близькому Сході знищила стосунки Нетаньягу та Путіна – WSJ
Путін – один з небагатьох світових лідерів, який не подзвонив Нетаньягу, щоб висловити співчуття у зв'язку з загибеллю понад 1300 ізраїльтян
фото з відкритих джерел

Нетаньягу був із Путіним навіть у той час, коли російський диктатор дедалі більше опинявся в світовій ізоляції

Прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу вдавалося зберігати «тепле спілкування» з російським диктатором Володимиром Путіним, але тепер цьому прийшов кінець. Про це пише Wall Street Journal.

Журналісти нагадують, що Нетаньягу був із Путіним навіть у той час, коли той дедалі більше опинявся в ізоляції. Навіть вторгнення Росії в Україну і потепління її відносин з заклятим суперником Ізраїлю – Іраном – не змогли підірвати цю співпрацю.

Зазначається, що лідери підтримували зв'язок телефоном, і Нетаньягу оголосив про позаблоковий підхід до війни в Україні, відмовившись надавати Києву летальну допомогу або системи протиповітряної оборони, попри тиск Заходу.

«Тепер, після смертоносної атаки підтримуваних Іраном бойовиків ХАМАС на Ізраїль, ці розмови, схоже, припинилися. Путін – один з небагатьох світових лідерів, який не подзвонив Нетаньягу, щоб висловити співчуття у зв'язку з загибеллю понад 1300 ізраїльтян, вбитих ХАМАСом під час цієї атаки», – пишуть журналісти.

Видання наголошує, що припинення угоди між Росією та Ізраїлем підкреслює ширші тектонічні зрушення, що відбуваються в ролі Росії на Близькому Сході відтоді, як Путін розпочав війну в Україні.

Росія в обмін на «Шахеди» надала Ірану навчально-тренувальні літаки Як-130 і розглядає можливість продажу Ірану винищувачів Су-35, що може змінити баланс повітряних сил на Близькому Сході.

Також журналісти пояснюють, що Кремль має внутрішні причини вітати війну якомога далі від російських кордонів.

Напередодні президентських виборів у Росії, запланованих на березень, Путін шукає спосіб відволіктися від війни в Україні.

Нагадаємо, армія Ізраїлю перенесла початок наземної операції, яку планували на ці вихідні, через погоду.

До слова, палестинська терористична організація ХАМАС привітала позицію диктатора РФ Володимира Путіна та «невтомні зусилля Росії» в контексті війни з Ізраілем.

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Теги: путін Беньямін Нетаньягу Ізраїль ХАМАС війна

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