Турецька компанія вирішила заробити на енергетичній кризі у країнах Африки

Близько 45% африканців або 600 мільйонів людей, переважно в Африці на південь від Сахари, не мають доступу до електроенергії

Турецька компанія Karpowership розраховує почати постачання електроенергії до ПАР уже у 2024 році. Про це пише турецьке видання Patronlar Dunyası.

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Турецька компанія Karpowership, яка має найбільший у світі парк плавучих електростанцій, планує розпочати виробництво 450 мегават електроенергії в Південній Африці у 2024 році. Таким чином вона хоче допомогти країні подолати дефіцит електроенергії.

Комерційний директор турецької компанії Karpowership Зейнеп Харезі заявила, що вони розраховують розпочати постачання електроенергії до Південної Африки уже незабаром. Компанія має намір підписати фінансову угоду до кінця цього року після отримання екологічної ліцензії на експлуатацію «енергетичного корабля» у Річардс-Бей.

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Крім Річардс-Бей, турецька компанія планує побудувати в ПАР ще дві плавучі станції, що працюють на зрідженому природному газі (ЗПГ) загальною потужністю 1,2 гігавати в рамках 20-річного контракту з можливістю дострокового виходу з проекту через 5 і 10 років. «Ми сподіваємось отримати екологічні ліцензії для двох інших об’єктів, Saldanha та Coega, у найближчі тижні», – сказала Зейнеп Харезі.

«ПАР, яка вже багато років відчуває енергетичні проблеми, у 2021 році провела переговори з Karadeniz Holding і підписала угоду на 15 мільярдів доларів. Угоду, розраховану на 20 років, не вдалося раніше розпочати через екологічні проблеми» – додала вона.

Компанія бачить можливості в дефіциті енергії в Африці, який загострився після пандемії Covid і подорожчання палива через війну в Україні.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, близько 45% африканців або 600 мільйонів людей, переважно в Африці на південь від Сахари, не мають доступу до електроенергії. За її словами, Karpowership веде переговори з Нігерією, Габоном, Демократичною Республікою Конго, Беніном, Того та Камеруном про постачання їхніх національних мереж.

Передбачається, що Гвінея-Бісау отримає 100% електроенергії від Karpowership, яка уже працює в 14 країнах, але робить ставку переважно на Африку. Компанія має 36 діючих плавучих електростанцій і планує збільшити свій енергетичний флот до 46 суден у «найближчі пару місяців».

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«Сьогодні ми маємо 6 тис. МВт. У найближчі три-п'ять років ми плануємо збільшити її до 10 тис. МВт», – поділилась планами комерційний директор турецької компанії Karpowership Зейнеп Харезі.

До слова, у січні 2023 року турецька компанія Karpowership підписала Меморандум про наміри з українською національною компанією АТ «Енергетична компанія України» (ЕКУ) на постачання плавучих електростанцій потужністю 500 МВт. Як повідомили в компанії Karpowership, плавучі електростанції компанії зможуть забезпечити потреби в електроенергії 1 млн. домогосподарств.

Як базові рішення допускається розміщення плавучих електростанцій у портах Молдови та Румунії та подача електроенергії в українські мережі через ці країни.

У рамках меморандуму про взаєморозуміння передбачається, що плавучі електростанції потужністю 500 мегават почнуть оперативно постачати електроенергію до розподільчої мережі України.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна готується до «найжахливішої зими в історії», намагаючись захистити свою енергосистему від російських атак. Про це він сказав в інтерв'ю німецькому виданню Welt, передає Zn.ua. За словами міністра, Київ продовжує працювати над тим, аби домогтися все ж «зеленого світла» від Німеччини щодо цих крилатих ракет. За словами Кулеби, Берлін завжди дотримується дуже високих моральних стандартів, але не береться до уваги, який величезний поворот він вже зробив.