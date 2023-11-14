Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Турецька компанія вирішила заробити на енергетичній кризі у країнах Африки

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Турецька компанія вирішила заробити на енергетичній кризі у країнах Африки
Турецькі плавучі станції відправляться до Африки
фото: Marinetraffic

Близько 45% африканців або 600 мільйонів людей, переважно в Африці на південь від Сахари, не мають доступу до електроенергії

Турецька компанія Karpowership розраховує почати постачання електроенергії до ПАР уже у 2024 році. Про це пише турецьке видання Patronlar Dunyası.

Турецька компанія Karpowership, яка має найбільший у світі парк плавучих електростанцій, планує розпочати виробництво 450 мегават електроенергії в Південній Африці у 2024 році. Таким чином вона хоче допомогти країні подолати дефіцит електроенергії.

Комерційний директор турецької компанії Karpowership Зейнеп Харезі заявила, що вони розраховують розпочати постачання електроенергії до Південної Африки уже незабаром. Компанія має намір підписати фінансову угоду до кінця цього року після отримання екологічної ліцензії на експлуатацію «енергетичного корабля» у Річардс-Бей.

Крім Річардс-Бей, турецька компанія планує побудувати в ПАР ще дві плавучі станції, що працюють на зрідженому природному газі (ЗПГ) загальною потужністю 1,2 гігавати в рамках 20-річного контракту з можливістю дострокового виходу з проекту через 5 і 10 років. «Ми сподіваємось отримати екологічні ліцензії для двох інших об’єктів, Saldanha та Coega, у найближчі тижні», – сказала Зейнеп Харезі.  

«ПАР, яка вже багато років відчуває енергетичні проблеми, у 2021 році провела переговори з Karadeniz Holding і підписала угоду на 15 мільярдів доларів. Угоду, розраховану на 20 років, не вдалося раніше розпочати через екологічні проблеми» – додала вона. 

Компанія бачить можливості в дефіциті енергії в Африці, який загострився після пандемії Covid і подорожчання палива через війну в Україні.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, близько 45% африканців або 600 мільйонів людей, переважно в Африці на південь від Сахари, не мають доступу до електроенергії. За її словами, Karpowership веде переговори з Нігерією, Габоном, Демократичною Республікою Конго, Беніном, Того та Камеруном про постачання їхніх національних мереж.

Передбачається, що Гвінея-Бісау отримає 100% електроенергії від Karpowership, яка  уже працює в 14 країнах, але робить ставку переважно на Африку. Компанія має 36 діючих плавучих електростанцій і планує збільшити свій енергетичний флот до 46 суден у «найближчі пару місяців».

«Сьогодні ми маємо 6 тис. МВт. У найближчі три-п'ять років ми плануємо збільшити її до 10 тис. МВт», – поділилась планами комерційний директор турецької компанії Karpowership Зейнеп Харезі.

До слова, у січні 2023 року турецька компанія Karpowership підписала Меморандум про наміри з українською національною компанією АТ «Енергетична компанія України» (ЕКУ) на постачання плавучих електростанцій потужністю 500 МВт. Як повідомили в компанії Karpowership, плавучі електростанції компанії зможуть забезпечити потреби в електроенергії 1 млн. домогосподарств.

Як базові рішення допускається розміщення плавучих електростанцій у портах Молдови та Румунії та подача електроенергії в українські мережі через ці країни. 

У рамках меморандуму про взаєморозуміння передбачається, що плавучі електростанції потужністю 500 мегават почнуть оперативно постачати електроенергію до розподільчої мережі України.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна готується до «найжахливішої зими в історії», намагаючись захистити свою енергосистему від російських атак. Про це він сказав в інтерв'ю німецькому виданню Welt, передає Zn.ua. За словами міністра, Київ продовжує працювати над тим, аби домогтися все ж «зеленого світла» від Німеччини щодо цих крилатих ракет. За словами Кулеби, Берлін завжди дотримується дуже високих моральних стандартів, але не береться до уваги, який величезний поворот він вже зробив.

Читайте також: Як Україна переживе зиму? Воєнний прогноз
Теги: ринок енергетика Туреччина Африка Південно-Африканська республіка

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ідея та перспектива «розміну» геополітичними фігурами на Великій шахівниці цілком можлива
Україна могла б зайняти місця Угорщини в ЄС та Туреччини в НАТО
29 жовтня, 10:22
Ми не маленький Ізраїль, всю нашу територію надійно прикрити просто неможливо
Чого очікувати від Росії взимку
12 листопада, 17:41
Здача в оренлу житла для росіян завжди була хорошим заробітком
Скільки заробляють росіяни-нелегали на житлі: Туреччина шокувала сумою
16 жовтня, 15:35
У Європі можна купити непогану нерухомість
Скільки коштуватиме будинок у Європі: список країн та ціни
17 жовтня, 14:56
Парламент Угорщини відмовився розглянути заявку Швеції щодо вступу до НАТО
Парламент Угорщини відмовився розглянути заявку Швеції щодо вступу до НАТО
26 жовтня, 06:51
У межах першої повної едиції «Молодості» за часів повномасштабного вторгнення було показано 129 фільмів
У Києві завершився міжнародний кінофестиваль «Молодість»
29 жовтня, 17:27
Як каже генеральний директор банку, вихід з Росії цьогоріч малоймовірний
Raiffeisen Bank знову переніс дату виходу з Росії
3 листопада, 21:43
Цей мандарин може стати альтернативою традиційним кондитерським ласощам
На ринок Європи вийшов новий сорт мандаринів у формі гарбуза
1 листопада, 00:59
Під час розмови з Мустафою Левентом Більгеном було високо оцінено активну участь Туреччини у зустрічах щодо Формули миру
Зеленський прийняв вірчі грамоти від нових послів трьох держав
10 листопада, 20:34

Економіка

Турецька компанія вирішила заробити на енергетичній кризі у країнах Африки
Турецька компанія вирішила заробити на енергетичній кризі у країнах Африки
Ізраїльські банки висунули ультиматум для росіян
Ізраїльські банки висунули ультиматум для росіян
Тарифи на електрику: Die Welt засмутила європейців перспективою
Тарифи на електрику: Die Welt засмутила європейців перспективою
Ізраїлю терміново потрібні представники однієї професії
Ізраїлю терміново потрібні представники однієї професії
Туреччина рекордно збільшила імпорт російської нафти
Туреччина рекордно збільшила імпорт російської нафти
Євросоюз готує всеосяжний пакет підтримки України – МЗС Румунії
Євросоюз готує всеосяжний пакет підтримки України – МЗС Румунії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
93K
Навчання пілотів на F-16: Ігнат зробив сумну заяву
16K
Військові звернулися до воєнкома з Закарпаття, який давав чоловікам право на виїзд за кордон
7966
Що відбувається із Чорноморським флотом РФ
4820
Звідки взялася «третя платіжка» за газ? Що повинен знати споживач
4678
Чи буде в Дніпрі ялинка на Новий рік: Філатов дав остаточну відповідь
4052
РФ запускала ракети: У Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога

Новини

Понад пів сотні ворожих атак на Донбасі: дані Генштабу про результати боїв
Сьогодні, 07:13
Дощі та холодний вітер: прогноз погоди на 14 листопада
Сьогодні, 06:10
14 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Рада готує законопроєкт щодо студентів призовного віку: стали відомі подробиці
Вчора, 08:58
Окупанти штурмують за підтримки авіації на шістьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:07
Місцями дощі та пориви вітру: прогноз погоди на 13 листопада
Вчора, 05:51

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту