Парламент Угорщини відмовився розглянути заявку Швеції щодо вступу до НАТО

Знову порушити це питання можна буде під час парламентської сесії, яка розпочнеться 6 листопада

Парламент Угорщини відхилив пропозицію щодо голосування за заявкою Швеції на вступ до НАТО. Про це повідомила депутат від опозиційної «Демократичної коаліції» Агнеш Вадаї, передає Associated Press.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Агнеш Вадаї повідомила, що ініціативу заблокувала правляча партія «Фідес», яка має абсолютну більшість у парламенті. За словами Вадаї, знову порушити це питання можна буде під час парламентської сесії, яка розпочнеться 6 листопада.

Угорські офіційні особи неодноразово заявляли, що їхня країна не буде останнім членом, який підтримає заявку Швеції, але рух Анкари до ратифікації свідчить про те, що час для подальших затримок може закінчитися.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Видання зазначає, що Угорщина завжди наслідувала приклад Туреччини, коли йшлося про розширення НАТО. Після численних затримок у ратифікації заявки Фінляндії на вступ до НАТО парламент Угорщини швидко ухвалив це рішення у березні, відразу після того, як Анкара дала зрозуміти, що ухвалить рішення про ратифікацію заявки.

Раніше повідомлялося, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган скерував парламенту країни для ратифікації протокол про вступ Швеції до НАТО.

До слова, 10 липня Ердоган заявив, що Анкара підтримає вступ Швеції до НАТО, якщо Євросоюз докладе зусиль для того, щоб зробити Туреччину повноправним членом ЄС. До цього турецький президент стверджував, що не може схвалити заявку Швеції на вступ до Альянсу через підтримку країною-кандидатом ворожих для Туреччини терористичних рухів.

Раніше повідомлялося, що Туреччина змінила позицію щодо заявки Швеції до НАТО, щоб повернути західних інвесторів. Можливу причину такої поведінки Анкари розкрито у матеріалі Financial Times.