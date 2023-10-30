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Байден обговорив з прем'єром Ізраїлю ситуацію в Газі: подробиці

Діана Гасюк
glavcom.ua
Байден обговорив з прем'єром Ізраїлю ситуацію в Газі: подробиці
США Джо Байден і прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу обговорили ситуацію в Секторі Гази
фото колаж

Байден наголосив на необхідності «негайно та значно» збільшити потік гуманітарної допомоги для задоволення потреб мирного населення Гази

29 жовтня президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу обговорили ситуацію в Секторі Гази та збільшення гуманітарної допомоги для цивільних. Про це йдеться у заяві Білого дому.

«Президент повторив, що Ізраїль має повне право та відповідальність захищати своїх громадян від тероризму, і підкреслив необхідність робити це відповідно до міжнародного гуманітарного права, яке надає пріоритет захисту цивільного населення», - йдеться у повідомленні.

Лідери обговорили поточні заходи щодо пошуку та звільнення заручників, включаючи американських громадян, які зникли безвісти і можуть бути утримуваними ХАМАС.

Байден наголосив на необхідності «негайно та значно» збільшити потік гуманітарної допомоги для задоволення потреб мирного населення Гази.

Президент США і прем'єр-міністр Ізраїлю домовилися продовжувати регулярні консультації як безпосередньо, так і через свої відповідні групи з національної безпеки.

Нагадаємо, США бачать підвищений ризик поширення конфлікту на Близькому Сході, оскільки підтримувані Іраном угруповання продовжують атакувати американські війська, дислоковані в регіоні.

Учора прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що розпочався другий етап війни Ізраїлю проти ХАМАСу. У Сектор Гази введені додаткові наземні сили.

Також повідомлялося, що Ізраїль розширює зону наземної операції у Секторі Гази з допомогою піхоти та бронетехніки та за підтримки масованих ударів з повітря та моря, включаючи бомбардування тунелів терористів ХАМАС. 

До відома, 28 жовтня ЦАХАЛ атакував понад 450 військових об'єктів ХАМАСу. 

Теги: міністр населення повітря ХАМАС Беньямін Нетаньягу Сектор Гази президент бомбардування Ізраїль звільнення

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