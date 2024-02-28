Туск розкритикував риторику Фіцо щодо військової допомоги Україні

Роберт Фіцо разом з прем'єром Угорщини Орбаном продовжують рішуче засуджувати постачання зброї в Україну

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск розкритикував словацького колегу Роберта Фіцо через його заяви щодо військової допомоги Україні. Про це повідомляє Bloomberg.

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Зазначається, що Роберт Фіцо разом з прем'єром Угорщини Орбаном продовжують рішуче засуджувати постачання зброї в Україну. Під час зустрічі Вишеградської четвірки Фіцо заявив, що забезпечення військового обладнання лише продовжило дворічну війну, і закликав Європейський Союз сприяти переговорам з метою припинення війни.

Вишеградська група також відома як «Вишеградська четвірка» або V4 – об'єднання чотирьох центральноєвропейських держав: Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини. Дата заснування об'єднання 15 лютого 1991 року.

«Вгадай, Роберте, де був би кордон між Росією та Україною без нашої допомоги, – спитав польський прем'єр, – Я думаю, що це набагато цікавіше питання!»

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Bloomberg пише, що відповідь Туска зруйнувала початкові спроби інших посадовців зберігати гармонію та рекламувати спільні позиції щодо сільського господарства.

Раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що залишився розчарованим зустріччю європейських лідерів у Парижі щодо України наприкінці лютого.

Нагадаємо, Фіцо заявив, що війна Росії почалася «з розгулу українських неонацистів». За його словами, військове вторгнення в Україну з боку РФ також полягає в тому, щоб «ввести Росію в оману, що НАТО не розширюватиметься далі на схід».

Словацький прем'єр охарактеризував можливе членство України в НАТО як хорошу основу «до початку Третьої світової війни».

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Нещодавно у Словаччині мешканці 32 міст вийшли на протест проти уряду Фіцо.

Також Міністр оборони Словаччини вважає, що Україні потрібні мирні переговори з РФ.

За його словами, зараз ситуація на фронті заморожена. Враховуючи нинішній стан військового конфлікту, потрібно починати говорити про мирні переговори. До цього мають бути залучені лідери Євросоюзу та США.