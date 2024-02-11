Польські фермери заблокують два пункти пропуску на кордоні з Україною

Завтра в Польщі збираються заблокувати КПП «Устилуг» та «Угринів»

Нині заблоковані два КПП – «Ягодин» та «Рава Руська»

Завтра, 12 лютого, польські фермери планують заблокувати рух вантажівок на двох пунктах пропуску на кордоні з Україною. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в етері телемарафону.

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За його словами, станом на зараз заблоковані два пункти пропуску «Ягодин» та «Рава Руська». Вранці навпроти КПП «Ягодин» у черзі стояли приблизно 700 вантажівок, а навпроти пункту «Рава Руська» – 400.

Крім того, Демченко не виключає нової блокади пункту пропуску «Шегині – Медика», який розблокували лише вчора.

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До того ж, як каже речник, завтра в Польщі збираються заблокувати ще два пункти на кордоні з Україною: «Устилуг» та «Угринів». Акції протесту можуть початися орієнтовно о 10:00.

Як повідомлялося, 9 лютого о 10:00 мав розпочатися страйк польських фермерів на ділянках, що межують з українськими пунктами пропуску «Ягодин», «Рава-Руська» та «Шегині».

Нагадаємо, що вчора рух вантажівок у пункті пропуску «Шегині-Медика» було відновлено.

Раніше Польща анонсувала посилені перевірки на кордоні з Україною.

До слова, днями угорські фермери влаштували протест біля КПП «Захонь» на кордоні з Україною, виступаючи проти рішення Єврокомісії про продовження безмитного ввезення української продукції ще на рік.