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Польські фермери заблокують два пункти пропуску на кордоні з Україною

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Польські фермери заблокують два пункти пропуску на кордоні з Україною
Завтра в Польщі збираються заблокувати КПП «Устилуг» та «Угринів»
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Нині заблоковані два КПП – «Ягодин» та «Рава Руська»

Завтра, 12 лютого, польські фермери планують заблокувати рух вантажівок на двох пунктах пропуску на кордоні з Україною. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в етері телемарафону.

За його словами, станом на зараз заблоковані два пункти пропуску «Ягодин» та «Рава Руська». Вранці навпроти КПП «Ягодин» у черзі стояли приблизно 700 вантажівок, а навпроти пункту «Рава Руська» – 400.

Крім того, Демченко не виключає нової блокади пункту пропуску «Шегині – Медика», який розблокували лише вчора.

До того ж, як каже речник, завтра в Польщі збираються заблокувати ще два пункти на кордоні з Україною: «Устилуг» та «Угринів». Акції протесту можуть початися орієнтовно о 10:00.

Як повідомлялося, 9 лютого о 10:00 мав розпочатися страйк польських фермерів на ділянках, що межують з українськими пунктами пропуску «Ягодин», «Рава-Руська» та «Шегині».

Нагадаємо, що вчора рух вантажівок у пункті пропуску «Шегині-Медика» було відновлено. 

Раніше Польща анонсувала посилені перевірки на кордоні з Україною.

До слова, днями угорські фермери влаштували протест біля КПП «Захонь» на кордоні з Україною, виступаючи проти рішення Єврокомісії про продовження безмитного ввезення української продукції ще на рік. 

Теги: Польща пункт пропуску кордон

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