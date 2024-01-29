Міністр оборони Словаччини вважає, що Україні потрібні мирні переговори з РФ

За словами політика, до переговорів мають бути залучені лідери Євросоюзу та США

Міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк вважає, що війна в Україні не має військового вирішення, тому потрібно починати мирні перемовини. Про це пише видання Trend.

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За його словами, зараз ситуація на фронті заморожена. Враховуючи нинішній стан військового конфлікту, потрібно починати говорити про мирні переговори. До цього мають бути залучені лідери Євросоюзу та США.

«Як би не закінчився конфлікт, Україна завжди матиме кордони з Росією. Він не від'їжджає. Мирні зусилля – це те, що їй найбільше потрібно», – заявив Роберт Калиняк.

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Також зазначається, що заступниця голови комітету Національної ради з європейських справ Володимира Марцінкова вважає, що в інтересах Словаччини, щоб країна продовжувала залишатися сусідом України, а не Росії, і щоб Україна постала як демократична та незалежна держава.

За її словами, плани президента Росії Путіна ширші, ніж просто захоплення України. Тому чим успішніша Україна, тим далі Росія від Словаччини.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Роберт Фіцо вважає, що вирішити ситуацію в Україні неможливо військовим шляхом. Словаччина не вірить у перемогу України над Росією на полі бою. І саме тому починає говорити про мирні переговори та про припинення бойових дій. Про це заявив посол України Мирослав Кастран в інтерв'ю «Главкому».

До слова, лідерка новоствореної політичної сили в Німеччині «Альянс Сари Вагенкнехт – за розум і справедливість» (BSW) Сара Вагенкнехт на з'їзді партії закликала німецький уряд вести переговори з Росією для зупинення війни в Україні.