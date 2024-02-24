Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Фіцо заявив, що війна Росії почалася «з розгулу українських неонацистів»

Діана Гасюк
glavcom.ua
Фіцо заявив, що війна Росії почалася «з розгулу українських неонацистів»
Словацький прем'єр охарактеризував можливе членство України в НАТО як хорошу основу «до початку Третьої світової війни»
фото з відкритих джерел

Фіцо заявив, що військове вторгнення в Україну з боку РФ полягає в тому, щоб «ввести Росію в оману, що НАТО не розширюватиметься далі на схід»

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прокоментував другу річницю повномасштабної війни в Україні, яку розв'язала Росія. Про це повідомляє Aktuality.

На думку Фіцо, війна почалася в 2014 році з «розгулу українських неонацистів».

За його словами, військове вторгнення в Україну з боку РФ також полягає в тому, щоб «ввести Росію в оману, що НАТО не розширюватиметься далі на схід».

Словацький прем'єр охарактеризував можливе членство України в НАТО як хорошу основу «до початку Третьої світової війни».

Водночас Фіцо заявив, що військове вторгнення в Україну є порушенням міжнародного права.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час офіційного візиту до Праги в п’ятницю вкотре повторив, що не підтримує постачання зброї Україні для протистояння російській агресії та виступає за переговори між Києвом і Москвою. 

Також міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк вважає, що війна в Україні не має військового вирішення, тому потрібно починати мирні перемовини.

До слова, у четвер в понад 30 містах Словаччини знову пройшли протести проти уряду Роберта Фіцо, у столиці Братиславі акція стала найбільшою і зібрала 30 тисяч учасників. 

Теги: росія міністр війна Україна Словакия переговори Фіцо

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олексія Навального було вбито путінським режимом, про що стало відомо 16 лютого 2024 року
Вбивство Навального – плювок в обличчя всьому цивілізованому світу
17 лютого, 07:50
Путін знайшов слабкі місця західних політиків?
Чому Путін так впевнено погрожує Заходу
8 лютого, 19:07
У Білгородській області РФ 24 січня впав військово-транспортний літак Іл-76
Росія часто сама збиває свої літаки
25 сiчня, 06:49
Україна демонструє прогрес у переході на стандарти НАТО: оцінка ISW
Україна демонструє прогрес у переході на стандарти НАТО: оцінка ISW
30 сiчня, 05:43
Міністр оборони США Ллойд Остін і Міністр оборони Великої Британії Ґрант Шаппс
Лідери оборонних відомств США та Британії обговорили підтримку України
1 лютого, 03:30
Питання заборони імпорту зерна з Росії та Білорусі давно обговорюється у Латвії
У Латвії готують заборону імпорту зерна з Росії та Білорусі
29 сiчня, 21:41
Катерина Заботкіна під час роботи на нацвідборі
Сурдоперекладачка, яка захопила мережу під час нацвідбору Євробачення, розповіла про роботу на конкурсі
4 лютого, 20:46
Остіна виписали з лікарні 13 лютого
Госпіталізація Остіна: глава Пентагону повернувся до виконання своїх обов'язків
15 лютого, 18:02
На відміну від європейських політиків, у Росії депутати та офіційні особи утримуються від коментарів
Смерть Навального. Як відреагував світ?
16 лютого, 15:48

Соціум

«Два роки разом і до перемоги»: болгари вийшли на мітинг, щоб підтримати Україну
«Два роки разом і до перемоги»: болгари вийшли на мітинг, щоб підтримати Україну
Фіцо заявив, що війна Росії почалася «з розгулу українських неонацистів»
Фіцо заявив, що війна Росії почалася «з розгулу українських неонацистів»
У столиці Казахстану відбулася акція на підтримку України
У столиці Казахстану відбулася акція на підтримку України
Знищення російського А-50. Розвідка розповіла про долю екіпажу
Знищення російського А-50. Розвідка розповіла про долю екіпажу
Король Чарльз III підтримав українців у річницю повномасштабного вторгнення
Король Чарльз III підтримав українців у річницю повномасштабного вторгнення
У столиці Молдови пройшла акція на підтримку нашої країни (фото, відео)
У столиці Молдови пройшла акція на підтримку нашої країни (фото, відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
37K
Стало відомо, хто стоїть за атакою на один із найбільших металургійних комбінатів РФ
29K
Пентагон відкрив понад 50 кримінальних проваджень щодо допомоги США Україні
12K
У Києві повітряна тривога тривала майже дві години
9214
Четверо бійців 65-ї бригади розбили два відділення окупантів
6082
ЗСУ досягли успіхів поблизу Кремінної: аналіз ISW
4977
Скільки росіян воює в Україні? Генштаб Сирського оновив дані

Новини

З початку повномасштабного вторгнення теплові електростанції ДТЕК були обстріляні 160 разів – Тімченко
Сьогодні, 17:52
Найбільший донор для ЗСУ – Рінат Ахметов: дослідження
Сьогодні, 16:12
У мережі з’явився інтерактивний Літопис оборони Маріуполя
Сьогодні, 15:18
Удар по Одесі, пожежа на металургійному комбінаті у РФ: головне за ніч
Сьогодні, 07:01
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 24 лютого
Сьогодні, 04:50
День народження лотереї. Що світ відзначає 24 лютого
Сьогодні, 00:20

Прес-релізи

Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
22 лютого, 11:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua