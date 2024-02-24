Фіцо заявив, що війна Росії почалася «з розгулу українських неонацистів»

Словацький прем'єр охарактеризував можливе членство України в НАТО як хорошу основу «до початку Третьої світової війни»

Фіцо заявив, що військове вторгнення в Україну з боку РФ полягає в тому, щоб «ввести Росію в оману, що НАТО не розширюватиметься далі на схід»

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прокоментував другу річницю повномасштабної війни в Україні, яку розв'язала Росія. Про це повідомляє Aktuality.

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На думку Фіцо, війна почалася в 2014 році з «розгулу українських неонацистів».

За його словами, військове вторгнення в Україну з боку РФ також полягає в тому, щоб «ввести Росію в оману, що НАТО не розширюватиметься далі на схід».

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Словацький прем'єр охарактеризував можливе членство України в НАТО як хорошу основу «до початку Третьої світової війни».

Водночас Фіцо заявив, що військове вторгнення в Україну є порушенням міжнародного права.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час офіційного візиту до Праги в п’ятницю вкотре повторив, що не підтримує постачання зброї Україні для протистояння російській агресії та виступає за переговори між Києвом і Москвою.

Також міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк вважає, що війна в Україні не має військового вирішення, тому потрібно починати мирні перемовини.

До слова, у четвер в понад 30 містах Словаччини знову пройшли протести проти уряду Роберта Фіцо, у столиці Братиславі акція стала найбільшою і зібрала 30 тисяч учасників.