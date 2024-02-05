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Євросоюз нагадав Ердогану про його обіцянку щодо Путіна

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Євросоюз нагадав Ердогану про його обіцянку щодо Путіна
Речник ЄС заявив, що Туреччина має дотримуватися міжнародного права
фото з відкритих джерел

Ордер на арешт Путіна дійсний у 123 державах світу, які ратифікували Римський статут, зокрема й у Туреччині

Якщо російський диктатор Володимир Путін таки навідується з візитом до Туреччини, то Анкара буде зобов’язана його заарештувати. Про це під час брифінгу для преси заявив речник ЄС Пітер Стано.

Раніше Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, який дійсний у 123 державах світу, які ратифікували Римський статут. Зокрема до цього списку входить й Туреччина.

«Будь-які справжні ініціативи, що ведуть до справедливого миру, з повагою до міжнародного права та територіальної цілісності України, до її суверенітету й незалежності, могли б мати безумовну підтримку від ЄС. Але, якщо йдеться про ймовірний візит Путіна до Туреччини, – я хочу нагадати, що Путін розшукується Міжнародним кримінальним судом, який видав ордер на його арешт. Тож він є тим, хто представляє собою обличчя жорстокої агресії проти України, проти європейської стабільності, проти глобального порядку, що оснований на правилах. Тож ми сподіваємося, що наші турецькі партнери знають про це», – заявив Пітер Стано.

Відповідаючи на уточнююче запитання журналістів, чи розраховує Єврокомісія, що Туреччина арештує президента РФ під час майбутнього візиту, речник зазначив, що справа не у чиїхось очікуваннях, а у необхідності дотримання міжнародного права.

«Це не справа наших очікувань. Ордер МКС є обов’язковим до виконання усіма сторонами та всіма країнами, які ратифікували Римський статут МКС… Наші турецькі партнери відіграють дуже важливу роль, і вони великою мірою зробили внесок у підтримання Чорноморської зернової ініціативи, коли вона все ще працювала. Туреччина докладає зусиль, але варто бачити й надійність з іншого боку. В тому, що стосується зустрічі між президентом Ердоганом та президентом Путіним, поки що все, що було зроблено Кремлем стосовно України та до можливого миру, було тотально нещирим», – сказав Пітер Стано.

Речник ЄС зауважив, що будь-які «мирні ініціативи», що виходили від Кремля стосовно війни в Україні, були такими, що заслуговують на тотальну недовіру, та які не варто сприймати як серйозні.

«Всі бачать, якого роду надійність має або мала будь-яка ініціатива з російського боку у реальності. Це були лише спроби приховати постійну ескалацію, яку Росія здійснює проти народу України та проти цивільних об’єктів в Україні», – додав він.

Стано зауважив, що Європейський Союз завжди підтримував будь-які пропозиції, які можуть привести до справедливого миру в Україні.

«З нашої точки зору, з точки зору Європейського Союзу, найкращою платформою для досягнення такого справедливого миру, з повагою до міжнародного права, суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України, є українська Формула миру, яка була представлена у міжнародному вимірі, в контексті триваючих дипломатичних зусиль, на рівні радників з безпеки та закордонних справ. Це відбулося нещодавно в Давосі за участі понад 80 країн. Тож це головна мета міжнародного залучення також зі сторони Європейського Союзу», – наголосив Пітер Стано.

Нагадаємо, у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, звинувативши його у воєнному злочині у незаконній депортації сотень дітей з України. Росія заперечує причетність до воєнних злочинів або насильницького вилучення українських дітей. Путін неодноразово пропускав міжнародні зустрічі, і не був присутній на G20 у Делі, відправивши міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

Бразилія підписала Римський статут, який призвів до заснування Міжнародного кримінального суду.

До слова, Бразилія не планує арештовувати російського диктатора Володимира Путіна на саміті G20, попри те, що країна є підписантом Римського статуту. 

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Теги: Європейський союз путін арешт Туреччина Реджеп Таїп Ердоган

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