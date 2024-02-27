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Прем'єру Словаччини не сподобалась «воєнна атмосфера» на саміті в Парижі щодо України

Катерина Іванова
glavcom.ua
Прем'єру Словаччини не сподобалась «воєнна атмосфера» на саміті в Парижі щодо України
Голова уряду Словаччини: «Наша влада орієнтована на мир, наша влада відмовляється від продовження війни, ми не будемо надсилати зброю в Україну, ми зосереджені лише на цивільних проєктах»
фото з відкритих джерел

Фіцо: «Я можу підтвердити, що є країни, які готові відправити своїх солдатів в Україну»

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що залишився розчарованим зустріччю європейських лідерів у Парижі щодо України наприкінці лютого. Про це пише Aktuality.

«У Парижі панувала суто бойова атмосфера, яка підтримувала війну. Про мир не було жодного слова, що мене особисто дуже засмучує», – заявив Фіцо.

Перед від'їздом з Парижа прем'єр-міністр Словаччини додав, що зустріч, організована президентом Франції Еммануелем Макроном, була стриманою, тому він не міг коментувати внески окремих учасників.

«Я можу підтвердити, що є країни, які готові відправити своїх солдатів в Україну, є країни, які кажуть ніколи, серед них Словаччина, і є країни, які кажуть, що цю пропозицію потрібно розглянути», – сказав Фіцо.

За його словами, у своєму виступі на конференції він повторив основні позиції словацького уряду про відмову надавати зброю Україні. Фіцо наголосив, що словацька влада орієнтована на мир і відмовляється від продовження війни, тож Словаччина не буде надсилати зброю в Українуі зосередиться лише на цивільних проєктах.

Нагадаємо, Фіцо заявив, що війна Росії почалася «з розгулу українських неонацистів». За його словами, військове вторгнення в Україну з боку РФ також полягає в тому, щоб «ввести Росію в оману, що НАТО не розширюватиметься далі на схід».

Словацький прем'єр охарактеризував можливе членство України в НАТО як хорошу основу «до початку Третьої світової війни».

Нещодавно у Словаччині мешканці 32 міст вийшли на протест проти уряду Фіцо.

Також Міністр оборони Словаччини вважає, що Україні потрібні мирні переговори з РФ.

За його словами, зараз ситуація на фронті заморожена. Враховуючи нинішній стан військового конфлікту, потрібно починати говорити про мирні переговори. До цього мають бути залучені лідери Євросоюзу та США.

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Теги: влада Словаччина міністр

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