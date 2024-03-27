Працівники військкоматів входять до складу мобільних вогневих груп ППО

До військкоматів переводять військових, які не можуть виконувати обов’язки у бойових підрозділах за станом здоров’я

Працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) є частиною Збройних Сил України. Зокрема, беруть участь у виконанні завдань мобільних вогневих груп, повідомила пресслужба Полтавського обласного військкомату.

«ТЦК та СП є складовою Збройних Сил України, а працівники переводяться до бойових підрозділів. Вони у складі зведених підрозділів виконують бойові завдання, зокрема виконують завдання ППО на території області у складі мобільних вогневих груп», – йдеться у повідомленні.

Пресслужба ТЦК наголосила, що до військкоматів переводяться воїни, які за станом здоров’я не можуть виконувати обов’язки у бойових підрозділах.

«У складі ТЦК є військовослужбовці і працівники (цивільні громадяни). Працівники не мають форми і зброї, а військовослужбовці – мають», – додала вона.

ТЦК призивають громадян за мобілізацією і за контрактом для різних підрозділів Сил оборони, але направляють до навчальних центрів. Пресслужба Полтавського обласного військкомату наголосила, що це не єдиний спосіб потрапити до війська і можна звертатися напряму до військових частин або до рекрутингових центрів.

До слова, менше половини працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) є учасниками бойових дій. Про це свідчать дані Міністерства оборони України, які оприлюднила народна депутатка Галина Третьякова. Вона показала відповідь Міноборони на її звернення, у якій сказано, що процентне співвідношення військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які є учасниками бойових дій, до їх загальної чисельності складає 46,2%.

Раніше Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку. Водночас у розділі «дати та стан проходження» зазначається, що проєкт закону одержано парламентом і передано на розгляд керівництва. Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби.

Нагадаємо, Кабінет міністрів напрацьовує більш справедливі підходи до бронювання військовозобов’язаних з урахуванням рівня заробітних плат, податкового навантаження та впливу на економіку.