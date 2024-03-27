Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Працівники військкоматів входять до складу мобільних вогневих груп ППО

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Працівники військкоматів входять до складу мобільних вогневих груп ППО
Працівники ТЦК виконують бойові завдання у складі зведених підрозділів
фото з відкритих джерел

До військкоматів переводять військових, які не можуть виконувати обов’язки у бойових підрозділах за станом здоров’я 

Працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) є частиною Збройних Сил України. Зокрема, беруть участь у виконанні завдань мобільних вогневих груп, повідомила пресслужба Полтавського обласного військкомату.

«ТЦК та СП є складовою Збройних Сил України, а працівники переводяться до бойових підрозділів. Вони у складі зведених підрозділів виконують бойові завдання, зокрема виконують завдання ППО на території області у складі мобільних вогневих груп», – йдеться у повідомленні.

Пресслужба ТЦК наголосила, що до військкоматів переводяться воїни, які за станом здоров’я не можуть виконувати обов’язки у бойових підрозділах.

«У складі ТЦК є військовослужбовці і працівники (цивільні громадяни). Працівники не мають форми і зброї, а військовослужбовці – мають», – додала вона.

ТЦК призивають громадян за мобілізацією і за контрактом для різних підрозділів Сил оборони, але направляють до навчальних центрів. Пресслужба Полтавського обласного військкомату наголосила, що це не єдиний спосіб потрапити до війська і можна звертатися напряму до військових частин або до рекрутингових центрів.

До слова, менше половини працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) є учасниками бойових дій. Про це свідчать дані Міністерства оборони України, які оприлюднила народна депутатка Галина Третьякова. Вона показала відповідь Міноборони на її звернення, у якій сказано, що процентне співвідношення військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які є учасниками бойових дій, до їх загальної чисельності складає 46,2%.

Раніше Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку. Водночас у розділі «дати та стан проходження» зазначається, що проєкт закону одержано парламентом і передано на розгляд керівництва. Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби.

Нагадаємо, Кабінет міністрів напрацьовує більш справедливі підходи до бронювання військовозобов’язаних з урахуванням рівня заробітних плат, податкового навантаження та впливу на економіку.

Читайте також:

Теги: ТЦК мобілізація військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олександр Сирський проінформував про ситуацію на полі бою
Силам оборони вдалося стабілізувати обстановку на Сході – Сирський
21 березня, 22:53
Збройні сили Китаю збільшили свій арсенал на понад 400 винищувачів і 20 військових кораблів і подвоїли кількість ракет за останні три роки
Китай готує напад на Тайвань у найближчі роки – Bloomberg
21 березня, 17:11
За словами Пісторіуса, союзники не засмутилися через скандал навколо перехопленої розмови німецьких офіцерів
Міністр оборони Німеччини відповів, чи є рішення про відправку Taurus в Україну
5 березня, 22:40
Пентагон має намір закупити тисячу безпілотних винищувачів – ЗМІ
Пентагон має намір закупити тисячу безпілотних винищувачів – ЗМІ
4 березня, 03:10
Представник компанії-виробника безпілотника заявив, що не може пояснити, що саме зняли військові
ЗСУ зафільмували дроном НЛО у зоні бойових дій
3 березня, 18:48
ЗСУ розповіли, як знищення Су-34 змінить тактику ворога
ЗСУ розповіли, як знищення Су-34 змінить тактику ворога
3 березня, 00:25
ЗСУ не дають росіянам шансів втілити окупаційні плани
Майор ЗСУ заявив, що окупанти зупинили активний наступ біля Авдіївки
2 березня, 17:30
Нічна атака на Одесу: скільки ворожих цілей знищено
Нічна атака на Одесу: скільки ворожих цілей знищено
2 березня, 07:15
Що буде з робочими місцями та зарплатами? Прогноз Нацбанку
Що буде з робочими місцями та зарплатами? Прогноз Нацбанку
1 березня, 22:16

Суспільство

Російський терор на Херсонщині. Глава області пояснив логіку постійних обстрілів
Російський терор на Херсонщині. Глава області пояснив логіку постійних обстрілів
Працівники військкоматів входять до складу мобільних вогневих груп ППО
Працівники військкоматів входять до складу мобільних вогневих груп ППО
«Борщ – це російська страва». Японці відмовили Клопотенку у відкритті українського закладу
«Борщ – це російська страва». Японці відмовили Клопотенку у відкритті українського закладу
Протоієрей УПЦ МП Данилевич пояснив, як опинився в Італії під час війни
Протоієрей УПЦ МП Данилевич пояснив, як опинився в Італії під час війни
Відомий український письменник та блогер мобілізувався до лав ЗСУ
Відомий український письменник та блогер мобілізувався до лав ЗСУ
Був головою районної держадміністрації на Буковині та депутатом. Згадаймо Руслана Сенчука
Був головою районної держадміністрації на Буковині та депутатом. Згадаймо Руслана Сенчука

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
Один із стовпів пропаганди Московської церкви в Україні утік до Італії
19K
Поляки скуповують квартири в Іспанії, щоб було куди тікати в разі війни
14K
Фільм Алана Бадоєва не допустили до Національній Кінопремії. Режисер гостро відповів організаторам
12K
Зеленський розповів, яка доля чекатиме на Данілова
12K
В Україні змінилися правила оформлення спадщини: що потрібно знати
7811
Глава Херсонщини Олександр Прокудін: На лівому березі Дніпра серед зниклих можуть бути десятки тисяч людей

Новини

Україна вийшла на Євро-2024 з футболу, вибухи в Білгороді: головне за ніч
Сьогодні, 06:31
Подекуди туман, без опадів: прогноз погоди на 27 березня
Сьогодні, 04:50
День театру. Які свята відзначаємо 27 березня
Сьогодні, 00:19
Пожежа на електростанції у РФ, арешт підозрюваних у теракті в «Крокусі»: головне за ніч
25 березня, 06:31
Дощі, подекуди туман: прогноз погоди на 25 березня
25 березня, 05:20
День Служби безпеки України. Які свята відзначаємо 25 березня
25 березня, 00:50

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua