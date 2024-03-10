НАТО проводить найбільші військові навчання в Європі з часів холодної війни

У масштабних маневрах, які триватимуть до 31 травня, беруть участь близько 90 тис. військовослужбовців з 32 країн

Організація Північноатлантичного договору (НАТО) проводить найбільші військові навчання у Європі з часів закінчення «холодної війни». Про це повідомляє Le Monde.

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Навчання проводяться у відповідь на російську агресію проти України, та погрози зі сторони Росії союзникам східного флангу НАТО.

Видання повідомляє, що у цих масштабних маневрах, які триватимуть до 31 травня, беруть участь близько 90 тис. військовослужбовців з 32 країн і не менше 1100 одиниць бронетехніки, включаючи 166 бойових танків.

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Навчання проходять переважно на рівнинній території Польщі та Норвегії, а також у Німеччині, країнах Балтії, Румунії, Фінляндії, Словаччини, Греції та Швеції.

«Це наше найбільше розгортання з часів навчань Reforger у 1988 році, в яких брали участь 125 000 людей», – заявив генерал США Рендольф Стауденраус, керівник операцій військового командування НАТО в Нідерландах.

Steadfast Defender-24 також є першою реалізацією нових оборонних планів НАТО, які були розроблені після анексії Росією Криму в 2014 році та прийняті на саміті НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року.

Раніше Італія зробила заяву щодо розміщення військ НАТО в Україні.

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Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розповів, що «деякі країни» вже направили до України своїх військовослужбовців.

До слова, Польща не відправлятиме свої війська на війну в Україну. Міністр оборони країни Владислав Косіняк-Камиш наголосив, що Варшава вважає за краще передати ЗСУ техніку. Крім того, він додав, що Польща навчає третину українських військових.