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Ексзаступник міністра оборони РФ Попов заарештований за підозрою в шахрайстві

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Ексзаступник міністра оборони РФ Попов заарештований за підозрою в шахрайстві
фото «РИА Новости»

Павлу Попову загрожує до 10 років колонії у справі про шахрайство

У Росії за підозрою в шахрайстві заарештували колишнього заступника міністра оборони РФ Павла Попова. Йому загрожує до 10 років колонії. Про затримання Попова повідомила російська служба Інтерфакс.

У Слідчому комітеті РФ зазначили, що Попов, який відповідав за розвиток парку «Патріот» збагачувався його коштом спільно з директором парку В'ячеславом Ахмедовим і заступником начальника Головного управління інноваційного розвитку міноборони Володимиром Шестеровим, повідомляє РИА.Новости.

Слідство також встановило, що Попов організував виконання будівельних і ремонтних робіт, а також постачання різних матеріальних цінностей на свою заміську ділянку в Красногорському районі коштом парку.

Суд до 29 жовтня заарештував колишнього заступника міністра оборони Попова у справі про шахрайство
Суд до 29 жовтня заарештував колишнього заступника міністра оборони Попова у справі про шахрайство
фото: «РИА Новости»

Крім того, у Слідчому комітеті кажуть, що він примушував керівників комерційних організацій виконувати будівельно-монтажні роботи в себе в апартаментах, при цьому не платив за них.

Як пише видання, у власності Попова і членів його сім'ї перебувають об'єкти нерухомості у престижних районах Москви, Московської області та Краснодарського краю. Їхня загальна вартість - понад 500 млн рублів. Наразі правоохоронці перевіряють законність придбання.

У виданні згодом додали, що Павлу Попову загрожує до 10 років колонії у справі про шахрайство.

Російська служба Радіо Свобода повідомила, що військовий суд у Москві відправив Попова у СІЗО. 

«Засідання суду пройшло в закритому режимі. Суд визнав, що в іншому разі може бути розкрита таємниця слідства» – додали у виданні. 

Нагадаємо, син затриманого колишнього заступника глави Міноборони Росії генерала армії Павла Попова, Роман, два роки торгував військовою формою та амуніцією через інтернет,

Раніше повідомлялося,  у Росії затримано колишнього заступника міністра оборони Дмитра Булгакова через корупцію.  

Також у квітні цього року у справі про корупцію було заарештовано заступника міністра оборони Тимура Іванова. Згодом стало відомо, що Басманний суд Москви відправив у СІЗО заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова, якого обвинувачують в отриманні хабаря в особливо великому розмірі. Іванова заарештовано до 23 червня. Також заарештували другого фігуранта справи Сергія Бородіна.

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Теги: корупція Сергій Шойгу слідство шахрайство

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