У Нідерландах збільшилась кількість інцидентів за участю фейкових поліцейських

Правоохоронці припускають, що таких інцидентів може бути значно більше, адже не всі потерпілі звернулися в поліцію

Фальшиві поліцейські діють ледь не по всій країні, обкрадаючи довірливих людей

У Нідерландах зросла кількість інцидентів, коли шахраї видають себе за поліцейських, і якщо торік було зафіксовано близько 400 таких випадків, то цьогоріч уже понад 2,4 тис. Про це повідомляє NOS.

За даними поліції, передусім стають люди похилого віку.

«Вони отримують дзвінок із повідомленням про крадіжки в їхньому районі. Також той, хто телефонує, пропонує швидко відправити на місце офіцера, і щоб той також забрав усі коштовні речі в жителів району, начебто на зберігання. Тож так люди втрачають усе», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що є люди, які втратили таким чином усі свої заощадження, сімейні реліквії чи витвори мистецтва. Вони сумлінно віддали свої речі на «зберігання» фальшивим поліцейським.

Правоохоронці припускають, що таких інцидентів може бути значно більше, адже не всі потерпілі звернулися в поліцію. Тож закликають усіх, хто став жертвою такого шахрайства, звернутися із заявою до поліції. Також поліція закликає людей бути обережними та попереджає про кілька груп зловмисників, що діють по всій території Нідерландів.

У поліції наголошують, що справжні поліціянти ніколи не забирають особисті речі громадян із собою. Також справжній правоохоронець завжди може ідентифікувати себе за допомогою посвідчення. Для перевірки також можна зателефонувати за офіційним номером поліції.

До слова, в 2024 році в Україні вже винесено 1 083 вироки за шахрайство, при цьому кількість таких злочинів зростає рік до року.

Також в Укренерго попередили про роботу шахраїв, які використовують назву компанії для привернення уваги до своїх сторінок. Шахраї на Facebook-сторінці фейкового «Укренерго» розмістили посилання на Telegram-канал, де нібито можна зробити запис в електронну чергу для відвідування ТЦК.

Стало відомо, що поранений актор театру і кіно, військовослужбовець Андрій Валенський потрапив у шахрайську аферу.

Увечері 6 серпня, після вживання знеболювальних, коли Валенський уже майже засинав, йому зателефонували шахраї, які представилися співробітниками monobank. У підсумку вони ввели Валенського в оману і шахрайськими діями вивели з його банківського рахунку 270 тис. грн.