Убивство Ірини Фаріон. Адвокат підозрюваного подав апеляцію
18-річному підозрюваному обрали запобіжний захід 26 липня у Галицькому районному суді Львова – тримання під вартою без права внесення застави на 60 діб
Захист В’ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон, подав апеляцію на ухвалу суду про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави. Про це Суспільному повідомив адвокат підозрюваного Ігор Сулима.
Вчора, 30 липня, у соцмережах поширювали інформацію про те, що до справи залучені й інші адвокати. Ігор Сулима спростував це, наголосивши, що він є єдиним адвокатом підозрюваного.
18-річному підозрюваному обрали запобіжний захід 26 липня у Галицькому районному суді Львова – тримання під вартою без права внесення застави на 60 діб до 22 вересня. Суддя на відкритому судовому засіданні оприлюднив його імʼя – це Вʼячеслав Зінченко. На триманні під вартою без права застави наполягали прокурори під час засідання.
Після цього засідання В’ячеслав Зінченко поспілкувався із журналістами. Він сказав, що «нічого з Іриною Фаріон не робив».
Нагадаємо, на Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Увечері 19 липня у неї стріляв невідомий. Замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жильці нібито помічали протягом тижня молодого хлопця. Того ж вечора колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні.
Стало відомо, що ймовірним вбивцею мовознавиці Ірини Фаріон виявився 18-річний дніпрянин. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові.
Зазначалося, що підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон активно спілкувався з членами телеграм-спільноти «Против системы» Бондаренка, власником якої, як зазначено в описі, є Марко Бондаренко – блогер, який просуває конспірологічні теорії, мізогінні, расистські та неонацистські ідеї.
Галицький суд Львова обрав запобіжний захід підозрюваному в убивстві Ірини Фаріон. Йдеться про тримання під вартою терміном на 60 днів без права внесення застави.
До слова, 18-річного підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон захищає адвокат Ігор Сулима. Раніше він неодноразово захищав людей, яких підозрювали у держзраді і колаборантстві.
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