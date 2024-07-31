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Убивство Ірини Фаріон. Адвокат підозрюваного подав апеляцію

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Убивство Ірини Фаріон. Адвокат підозрюваного подав апеляцію
Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон у залі суду
фото з відкритих джерел

18-річному підозрюваному обрали запобіжний захід 26 липня у Галицькому районному суді Львова – тримання під вартою без права внесення застави на 60 діб 

Захист В’ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон, подав апеляцію на ухвалу суду про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави. Про це Суспільному повідомив адвокат підозрюваного Ігор Сулима.

Вчора, 30 липня, у соцмережах поширювали інформацію про те, що до справи залучені й інші адвокати. Ігор Сулима спростував це, наголосивши, що він є єдиним адвокатом підозрюваного.  

18-річному підозрюваному обрали запобіжний захід 26 липня у Галицькому районному суді Львова – тримання під вартою без права внесення застави на 60 діб до 22 вересня. Суддя на відкритому судовому засіданні оприлюднив його імʼя – це Вʼячеслав Зінченко. На триманні під вартою без права застави наполягали прокурори під час засідання.

Після цього засідання В’ячеслав Зінченко поспілкувався із журналістами. Він сказав, що «нічого з Іриною Фаріон не робив».

Нагадаємо, на Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Увечері 19 липня у неї стріляв невідомий. Замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жильці нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.  Того ж вечора  колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні.

Стало відомо, що ймовірним вбивцею мовознавиці Ірини Фаріон виявився 18-річний дніпрянин. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові.

Зазначалося, що підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон активно спілкувався з членами телеграм-спільноти «Против системы» Бондаренка, власником якої, як зазначено в описі, є Марко Бондаренко – блогер, який просуває конспірологічні теорії, мізогінні, расистські та неонацистські ідеї. 

Галицький суд Львова обрав запобіжний захід підозрюваному в убивстві Ірини Фаріон. Йдеться про тримання під вартою терміном на 60 днів без права внесення застави.

До слова, 18-річного підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон захищає адвокат Ігор Сулима. Раніше він неодноразово захищав людей, яких підозрювали у держзраді і колаборантстві.

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Теги: Ірина Фаріон слідство вбивство

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