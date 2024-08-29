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Сина заступника Шойгу запідозрили у масовому продажу військової форми

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Сина заступника Шойгу запідозрили у масовому продажу військової форми
Попову-молодшому належить 110-метрова квартира в Хімках, приблизною вартістю 35 млн рублів
фото з відкритих джерел

Роман Попов продавав різне військове спорядження: форму, взуття, рюкзаки та шоломи Ops-Core

Син затриманого колишнього заступника глави Міноборони Росії генерала армії Павла Попова, Роман, два роки торгував військовою формою та амуніцій через інтернет, пише Shot.

З 2018 до 2022 року Роман Попов продавав різне спорядження: форму, взуття, рюкзаки та шоломи Ops-Core. Усього за цей період було продано 24 речі.

Павла Попова затримали силовики 29 серпня. Його підозрюють за частиною четвертою  статті 159 Кримінального кодексу РФ (Шахрайство в особливо великому розмірі). За даними оперативників, у 2021–2024 роках генерал, відповідаючи за розвиток, обслуговування та роботу парку «Патріот», займався особистим збагаченням, діючи разом із директором установи В'ячеславом Ахмедовим та заступником начальника Головного управління інноваційного розвитку Міноборони РФ Володимиром Шестеровим Обох було заарештовано у справі про шахрайство на початку серпня.

Попову-молодшому належить 110-метрова квартира в Хімках, приблизною вартістю 35 млн рублів. У 2020 році він був засновником та власником Хімкінської федерації карате, але вийшов із бізнесу.

Нагадаємо, у Росії затримано колишнього заступника міністра оборони Дмитра Булгакова через корупцію.  

Також у квітні цього року у справі про корупцію було заарештовано заступника міністра оборони Тимура Іванова. Згодом стало відомо, що Басманний суд Москви відправив у СІЗО заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова, якого обвинувачують в отриманні хабаря в особливо великому розмірі. Іванова заарештовано до 23 червня. Також заарештували другого фігуранта справи Сергія Бородіна.

 

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Теги: корупція росіяни Сергій Шойгу інтернет Міноборони РФ шахрайство

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