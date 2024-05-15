Послабив, але не розчавив. Чому Путін зняв Патрушева?

Російські політологи і журналісти – про відставку донедавна однієї з найвпливовіших персон кремлівського режиму

Володимир Путін зняв із посади секретаря Ради безпеки Росії 72-річного Миколу Патрушева і призначив його своїм помічником.

Патрушев очолював Радбез рівно 16 років – його призначив ще «тимчасовий президент» Дмитро Медведєв 12 травня 2008 року. А перед тим, від 1999 року, керував ФСБ.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков, пояснюючи рокіровки у силовому блоці країни, сказав, що Патрушев куруватиме кораблебудування та матиме «інші функції».

Водночас із Патрушевим Путін обрав собі ще одного помічника – свого колишнього охоронця Олексія Дюміна, донедавна губернатора Тульської області, який, за даними російських медіа, зіграв значну роль у приборканні бунту Пригожина влітку минулого року.

«Дюміна наблизили, а Патрушева-старшого сильно понизили в посаді», – оцінило в розмові з Reuters високопоставлене джерело в російському уряді.

«Главком» зібрав оцінки різних російських експертів та журналістів.

Катерина Шульман: «У Шойгу та Патрушева могли бути плани на постпутінську епоху»

Російська політологиня Катерина Шульман фото: DW

На думку російської політологині Катерини Шульман, яку цитує Financial Times, участь Миколи Патрушева у засіданні Ради безпеки, що відбувалося 13 травня під головуванням Путіна, та підвищення його сина Дмитра до віцепрем'єр-міністра свідчить про те, що Патрушеви залишилися у числі наближених до кремлівського диктатора.

Водночас, вважає експертка, важливіша мета Путіна у зміщенні Патрушева та вже ексміністра оборони Шойгу – послабити їх, але таким чином, щоб продовжувати утримувати біля себе.

«У них обох (Шойгу та Миколи Патрушева) могли бути плани на неминучу постпутінську епоху. Пізні автократії бояться таких речей», – припускає Шульман.

За словами політологині, Кремль не «зосереджувався на тому, щоб якнайкраще керувати країною. Путін не думає про це. Він думає про те, як залишитися при владі».

А от колишній радник Кремля Сергій Марков, якого цитує Reuters, дотримується протилежної думки: деякі перестановки якраз свідчать про те, що Путін готує собі наступника – за його словами, багато оглядачів вважають, що ним може стати Дюмін.

Путін готує собі наступника, і багато оглядачів вважають, що ним може стати ексгубернатор Тульщини, колишній охоронець диктатора Дюмін

Ілля Пономарьов: «Йдеться про збереження балансу сил між ФСБ та військовими»

Ілля Пономарьов у 2014 році був єдиним з 446 депутатів Держдуми РФ, хто проголосував проти анексії Криму фото: glavcom.ua

Колишній депутат Держдуми РФ, а з 2019 року громадянин України Ілля Пономарьов вбачає зв'язок між зміщенням Патрушева та арештом заступника міністра оборони РФ Тимура Іванова. «Йдеться про збереження балансу сил, адже патрушевські (люди) сильно наїхали на військових з цим арештом Тимура Іванова. І щоб зберегти баланс, Путін зняв Патрушева», – припускає Пономарьов.

Водночас, на його думку, ексміністр оборони Сергій Шойгу на місці Патрушева в Раді безпеки РФ буде «суто декоративною постаттю». Так, ця посада передбачає певну близькість до Путіна, але не більше того.

«Вся сила Патрушева полягала в тому, що він працював у зв'язці з Бортниковим (Олександр Бортніков, директор ФСБ – «Главком»), тобто фактично Патрушев був керівником, чи, принаймні, наглядачем за ФСБ», – каже Пономарьов. І додає, що Шойгу як людина зовсім іншого походження, тобто не зі спецслужб, такої ролі не відіграватиме.

Аббас Галлямов: «Від Патрушева давно немає практичної користі»

Аббас Галлямов чимало знає про кремлівські коридори, адже у 2008-2010 рр. сам був спічрайтером Путіна фото: Хартія’97

Аналітик і колишній кремлівський спічрайтер Аббас Галлямов, якого цитує Politico, вважає, що Патрушева фактично списали. «Схоже, Путін вирішив, що, призначивши молодшого Патрушева віцепрем'єром, він виконав свій обов'язок і тепер може спокійно відправляти його батька на почесну пенсію», – поділився думками Галлямов.

Експерт підкреслив, що це вказує на невдоволення господаря Кремля Патрушевим. «Через повільне захоплення територій України, а також через прорахунки у внутрішній безпеці, такі як заколот Євгена Пригожина, плюс – нещодавній теракт у «Крокусі». Тобто від Патрушева давно немає практичної користі», – резюмував Галлямов.

Джерела «Медузи»: «У Кремлі ошелешені відставкою Патрушева»

Микола Патрушев досі був вірним соратником Путіна та його однодумцем фото з відкритих джерел

Опозиційне російське видання «Медуза» зазначає, що два її джерела, близькі до Кремля, «були ошелешені», коли дізналися про відставку Патрушева. Проте ще більше «випали» після того, як один зі стовпів кремлівської влади став помічником Путіна «з питань кораблебудування».

«Він був главою нехай і невеликого, але клану. Його син Дмитро працював міністром сільського господарства, (а тепер став віцепрем'єром). Сам він обіймав надвпливову посаду голови Радбезу, на якій міг без проблем захищати клан. Чи буде зараз так? Навряд чи», – каже одне з джерел видання.

Інше джерело, близьке до адміністрації Путіна, нагадує, що 2016 року Сергій Іванов – колишній міністр оборони, якого свого часу вважали кандидатом у наступники Путіна, – теж перейшов на менш статусну посаду помічника президента з екології. «Але він тоді сам просився – дуже підкосила смерть сина 2014 року. Тоді як Микола Платонович явно йти не збирався», – резюмував співрозмовник видання.

Водночас ще одне джерело, близьке до керівництва «Єдиної Росії», упевнене, що, Патрушев збереже частину свого впливу і продовжить відповідати за контакти із силовими структурами інших країн. Втім, де-факто його можливості на цій посаді досить обмежені.

Наталія Сокирчук, «Главком»