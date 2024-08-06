Путін просив Іран стримано відповісти на вбивство лідера ХАМАСу – Reuters

Путін через Шойгу просить Іран стриманіше реагувати на вбивство ватажка ХАМАСу

Російський диктатор Володимир Путін попросив верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї стримано відповісти на ймовірне вбивство Ізраїлем лідера палестинського угруповання ХАМАС, порадивши уникати нападів на цивільних ізраїльтян. Про це повідомляє Reuters із посиланням на високопоставлені іранські джерела.

За словами співрозмовників видання, повідомлення передали напередодні, 5 серпня, через ексміністра оборони РФ Сергія Шойгу під час його зустрічі з високопосадовцями Ірану. Джерела кажуть, що Тегеран також тиснув на Москву щодо доставлення винищувачів Су-35 російського виробництва.

Співрозмовники Reuters не надали додаткових подробиць про ці перемовини. А втім, вони зазначили, що візит Шойгу був одним із кількох способів, які Москва використала, щоб донести до Ірану необхідність стриманості, водночас засудивши вбивство одного з лідерів ХАМАСу як «дуже небезпечне вбивство», аби запобігти війні на Близькому Сході.

За словами джерел, Близький Схід був на межі великої війни, і ті, хто стоїть за вбивством, «явно намагалися спровокувати такий конфлікт».

Нагадаємо, Іран передав Ізраїлю попередження про намір атакувати країну. Такий удар має стати відповіддю на ліквідацію в Ізраїлі лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії.

Як повідомлялося, Іран, готуючись до можливої війни з Ізраїлем, запросив у Росії передові системи протиповітряної оборони. Кремль погодився і вже почав постачання сучасних радарів і засобів ППО.