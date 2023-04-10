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Росіяни карають депортованих українських дітей за відмову співати гімн РФ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Росіяни карають депортованих українських дітей за відмову співати гімн РФ
Діти розповідали, як були побиті тільки за те, що не заспівали гімн РФ та відмовлялися слідувати російським традиціям
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Окупанти брешуть дітям, ніби їхні рідні від них відмовилися і їм не варто повертатися до України

Українські діти, депортовані до Росії, повертаються додому зі страшними історіями про побиття та інші форми насильства за відмову співати російський гімн і за згадки про свою національність. Про це повідомила радниця-уповноважена Президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук в ефірі національного телемарафону.

За словами посадовиці, діти, які повертаються з Росії, розповідають про страшні умови утримання, у яких їм доводиться перебувати. Вони стверджують, що були побиті й піддавалися іншим формам насильства тільки за те, що вони не хотіли співати гімн РФ, відмовлялися слідувати російським традиціям та ставили на перший план свою українську національність.

«Взагалі, це залежить від місць їх розташування, бо когось навіть били... за те, що вони згадували постійно, що вони українці, за те, що вони відмовлялися співати російський гімн, що вони відмовлялися вставати під час російського гімну, що вони відмовлялися співати щоранку «Росія, вперед» тощо», – сказала Герасимчук.

Також вона зазначила, що в Росії відбувається тотальна русифікація українських дітей. За її словами, дітей налаштовують проти їхніх батьків: брешуть, ніби їхні рідні від них відмовилися і їм не варто повертатися до України.

Нагадаємо, що станом на 9 квітня 468 дітей загинули через повномасштабну агресію РФ. Ще 947 дітей – отримали поранення різних ступенів тяжкості. 

До слова, в Україну вдалося повернути вже 128 дітей, яких окупанти примусово вивезли на територію РФ. 

Як повідомлялося, Росія за час повномасштабної війни проти України у 2022 року незаконно депортувала понад 13 тис. українських дітей.

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Теги: депортація діти росія

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