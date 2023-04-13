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Розсекречені документи: розвідка США назвала втрати у війні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Розсекречені документи: розвідка США назвала втрати у війні
У злитих документах також наводяться дані про російські та українські втрати техніки
фото: Генштаб

Достовірність «злитих» документів перевірити не вдалося

Міноборони США оцінює загальні втрати української та російської сторін у війні у 354 тис. осіб. Про це свідчать «злиті» таємні документи розвідки США, які проаналізувало агентство Reuters.

«Згідно з оцінкою розвідувального управління міністерства оборони США, загальні втрати Росії становлять 189 500 - 223 000 осіб, з яких 35 500-43 000 було вбито й 154 000-180 тис. поранено», – йдеться у матеріалі.

При цьому, загальні втрати України становлять 124 500 – 131 000 осіб, з яких 15 500-17 500 було вбито й 109 000-113 500 поранено. «Ці показники приблизно удесятеро вищі за будь-які доступні громадськості дані, оприлюднені Києвом чи Москвою», – стверджує Reuters.

Reuters проаналізувало понад 50 документів під грифами «Таємно» і «Цілком таємно». Агентство звертає увагу, що достовірність «злитих» документів перевірити не вдалося – вони можуть виявитися підробними.

«Один з американських документів, опублікований у російському Телеграм-каналі, наводив цифри втрат, суттєво змінених у бік зниження російських та підвищення українських. Reuters бачив дві версії однакового документа, на одній з яких були чітко помітні зміни», – йдеться в публікації.

У злитих документах також наводяться дані про російські та українські втрати техніки. «За даними розвідувального управління міноборони США, Росія втратила 2 048 танків та 3900 бронетранспортерів, у той час, як Україна втратила 468 танків і 1020 бронетранспортерів», – пише Reuters.

Американські розвідники також вказують на те, що Росія має кількісну перевагу у деяких сферах, але Україні вдалося розгорнути на полі бою більше танків та БТР. «Україна має на полі бою 802 танки й 3 498 бронетранспортерів, а Росія - 419 танків та 2 928 бронетранспортерів», – зауважує агентство.

Раніше американські високопосадовці в коментарі Reuters заявили, що до зливу секретних документів Пентагону про війну в Україні, ймовірно, причетна Росія або проросійські елементи.

В Офісі президента заявили, що злив секретних планів США та НАТО щодо українського контрнаступу є фотошопом.

Читайте також: Витік секретних документів США може бути спецоперацією спецслужб РФ. Яка мета?
Теги: втрати танки Україна документи Міноборони росія розвідка

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