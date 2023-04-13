Кремль втратив друга. Молдавський суд виніс вирок проросійському політику

Ілан Шор проведе 15 років у в'язниці за крадіжку мільярда

Одіозний проросійський політик Ілан Шор відбуватиме покарання на території Ізраїлю

Апеляційна палата Кишинева заочно засудила лідера проросійської партії «Шор» Ілана Шора до 15 років позбавлення волі.

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Про це сьогодні повідомила президентка Молдови Майя Санду на своїй сторінці у Fаcebook.

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«Ілан Шор проведе 15 років у в'язниці за крадіжку мільярда, і його майно буде конфісковано, так вирішила Апеляційна палата», – написала Санду.

Винесення вироку підтвердила і апеляційна палата Кишинева. Ілана Шора засуджено до 15 років позбавлення волі, а також має повернути близько $288 млн.

«Тільки таким чином правосуддя може здобути свою законність, через правові рішення, які карають злодіїв і здійснюють справедливість», – додала Санду.

Глава Антикорупційної прокуратури Молдови Вероніка Драгалін заявила, що країна наполягатиме на екстрадиції засудженого у справі про банківські махінації.

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Ziarul de Gardă пише, що Драгалін буде звертатися до Ізраїлю, ця країна визнає вирок і Шор відбуватиме покарання на території Ізраїлю.

За її словами, влада Ізраїлю відмовлялася репатріювати Шора до Молдови, оскільки чекала остаточного вироку у його справі, однак Апеляційна палата могла його і виправдати.

Ілан Шор

Молдавський політик, голова партії «Шор», популістської молдавської політичної партії. Як повідомляє Мінфін США, напередодні молдавських виборів 2021 року Росія планувала підірвати позиції президента Молдови Маї Санду та повернути Молдову у сферу впливу Росії. Щоб підтримати ці зусилля, Шор працював із Кремлем над створенням політичного альянсу для контролю над парламентом Молдови, який потім підтримав би кілька законодавчих актів на користь Російської Федерації.

Нагадаємо,15 березня у Молдові «Рух для народу», організатором якої є проросійська партія «Шор», влаштувала блокаду доріг. У телеграм-каналах партії «Шор» з’явилися відео, на яких видно, як учасники протесту перекривають дороги, скандуючи гасла проти президентки Молдови Маї Санду та її партії PAS. Протестувальники вимагають від уряду сплатити комунальні рахунки за три місяці зими.

На противагу, Міністр оборони Молдови Анатолій Носатий вважає, що Молдова є об'єктом гібридної війни РФ, однак військової загрози немає.