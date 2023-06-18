У Сербії десятки тисяч людей вийшли на мітинги: чого вимагають

Масові акції спалахнули як реакція на дві масові стрілянини в країні на початку травня

У Сербії десятки тисяч осіб вийшли на протести з вимогою відставки президента країни Александара Вучича. Про це повідомляє Associated Press.

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Як зазначається, мітинги, що тривають сьомий тиждень поспіль, пройшли у Белграді та інших містах. Зокрема, у столиці протестувальники заблокували головну магістраль і вимагали відставки Вучича.

Видання нагадало, що масові акції спалахнули як реакція на дві масові стрілянини в країні на початку травня, через які 18 осіб загинули і ще 20 були поранені. Серед жертв – багато учнів столичної початкової школи.

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Окрім відставки Вучича, демонстранти вимагали звільнення високопосадовців сербської служби безпеки та скасування ліцензій на мовлення для проурядових ЗМІ та таблоїдів, які регулярно транслюють насильницький контент.

На думку протестувальників, контрольовані державою ЗМІ відповідальні за культуру насильства, яка поширена в Сербії з часів воєн на Балканах у 1990-х роках, у результаті яких загинули понад 100 тисяч людей.

Як пише Associated Press, колишній ультранаціоналіст Вучич, який брав активну участь у розпаді колишньої Югославії, заявив, що ніколи не погодиться на вимоги опозиції і назвав лідерів протесту гієнами, які хочуть смерті його та його родини.

Лідери протестів наголосили, що продовжуватимуть акції, включно з блокуванням основних транспортних шляхів та урядових будівель.

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Нагадаємо, у столиці Сербії Белграді 3 травня 14-річний хлопець влаштував стрілянину у школі, унаслідок чого загинули дев'ятеро людей: один охоронець та восьмеро дітей.

Згодом у Сербії сталося ще одне масове вбивство. Поблизу міста Младеновац озброєний 21-річний чоловік із автомобіля відкрив вогонь по пішоходах. Унаслідок цього загинуло восьмеро людей.

Після цих терактів десятки тисяч людей пройшли маршем столицею Сербії Белградом і заблокували ключовий міст у межах другого великого протесту.

До слова, міністр освіти Сербії Бранко Ружич після стрілянини в одній зі шкіл Белграда подав у відставку.

Як повідомлялося, президент Сербії Александар Вучич заявив, що готовий провести дострокові вибори у країні на тлі протестів, обумовлених нещодавніми випадками масової стрілянини.