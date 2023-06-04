Конфлікт Сербії та Косова: ЄС висунув країнам ультиматум

Євросоюз назвав три пункти, які влада Косова має виконати, якщо не хоче зіштовхнутися з негативними наслідками

Європейський союз пообіцяв вдатися до «рішучих заходів», якщо Сербія та Косово не вживатимуть заходи для деескалації конфлікту, а влада Косова не проведе нові вибори в муніципалітетах на півночі. Про це заявив верховний представник ЄС із зовнішніх справ Жозеп Боррель.

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Він закликав Косово та Сербію негайно та безумовно вжити заходів для деескалації конфлікту та припинити риторику, що викликає розбіжності. Також головний дипломат ЄС назвав пункти, які влада Косова має виконати, якщо не хоче зіштовхнутися з негативними наслідками:

призупинити поліцейські операції в районі будівель муніципалітетів. Міські голови мають тимчасово виконувати свої обов’язки в інших приміщеннях;

якнайшвидше провести дострокові вибори в усіх чотирьох муніципалітетах, де спалахнули протести;

залучити косовських сербів до виборів.

Нагадаємо, у Косові знову спалахнули сутички між протестувальниками та поліцією. На півночі країни тривають протести місцевих сербів, які не згодні із результатами виборів до муніципалітетів.

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Як повідомлялося, під час сутичок на півночі Косова постраждали миротворці НАТО у складі місії KFOR та серби, що протестували під адмінбудівлею через невизнання місцевих виборів. Північноатлантичний альянс рішуче засудив неспровоковані напади на війська KFOR.

До слова, президент Сербії Александар Вучич розкритикував миротворців НАТО та звинуватив косовського прем'єр-міністра Альбіна Курті в екскалації конфлікту на півночі частково визнаного Косова.