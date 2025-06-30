Поблизу Лівії вибухнув нафтовий танкер, що раніше заходив у російські порти

Bloomberg пише, що останнім часом сталося кілька таємничих вибухів на нафтових танкерах, які перед цим відвідували російські порти

Біля узбережжя Лівії вибухнув нафтовий танкер Vilamoura, який перевозив мільйон барелів нафти. Судно нещодавно заходило до російських портів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Наразі Vilamoura буксирують до Греції, де після прибуття фахівці оцінять масштаб пошкоджень. Речник компанії TMS Tankers розповів, що внаслідок вибуху до судна почала проникати вода, через що було затоплено машинне відділення. Причини вибуху поки що невідомі.

Bloomberg нагадує, що останнім часом сталося кілька таємничих вибухів на нафтових танкерах, які перед цим відвідували російські порти. Через це судновласники почали додатково перевіряти свої кораблі на наявність мін за допомогою водолазів і підводних дронів.

За інформацією агентства, у квітні Vilamoura заходила до російського порту Усть-Луга, де завантажила казахстанську нафту. У травні судно також перебувало в терміналі Каспійського трубопровідного консорціуму поблизу порту Новоросійськ, звідки переважно експортують казахстанську нафту.

Згідно з даними консалтингової компанії Vanguard Tech, з початку року вибухи сталися ще на чотирьох суднах, які також відвідували російські порти.

Нагадаємо, у квітні сталася чергова аварія з російським нафтовим танкером біля берегів Сахаліну. Це призвело до розливу нафтопродуктів у Татарській протоці. Раніше аналогічна аварія із забрудненням моря сталася біля берегів Камчатки. Тоді два танкери у Керченській протоці спричинили масштабну екологічну катастрофу, наслідки якої російська влада не може подолати і досі.