Німеччина конфіскувала танкер «тіньового флоту» РФ із нафтою на €40 млн

Митниця заарештувала танкер під панамським прапором, Eventin, який стояв на якорі біля острова Рюген з середини січня

Уряд Німеччини прийняв рішення вжити жорстких заходів щодо танкера, який належить «тіньовому флоту» і використовується для обходу санкцій Росії з метою продажу нафти по всьому світу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Spiegel.

Зазначається, що митниця заарештувала танкер під панамським прапором, Eventin, який стояв на якорі біля острова Рюген з середини січня. У результаті розпорядження про конфіскацію, виданого Головним митним управлінням, старе судно разом з близько 100 тис. тонн сирої нафти на суму приблизно €40 млн переходять у власність Німеччини. Після передачі судна воно буде перейменовано.

Раніше між міністерствами велися інтенсивні обговорення щодо подальших дій з танкером, який рухався з російського порту Усть-Луга через Балтійське море до Єгипту. У середині січня Eventin дрейфував на північ від Рюгена без можливості маневрувати, і через загрозу розливу нафти судно було відбуксироване та поставлене під постійний нагляд берегової охорони і федеральної поліції. З кінця лютого танкер був внесений до списку ЄС як частина «тіньового флоту» Росії.

Попри це, РФ продовжує продавати нафту через армію старих танкерів, які не носять російського прапора. Після того, як Eventin був доданий до цього списку, Німеччина вирішила конфіскувати судно. Такий рішучий крок є сигналом Москві, що Німеччина не дозволить безперешкодно транзитувати російську нафту через Балтійське море.

Влада зараз вивчає, як безпечно вивантажити нафту з танкера та що робити з судном. Уряд землі Мекленбург-Передня Померанія прагне якомога швидше позбутися танкера через його потенційний негативний вплив на навколишнє середовище та туризм.

Нагадаємо, що європейські країни таємно обговорюють можливість масштабного затримання російських нафтових танкерів у Балтійському морі. Ці переговори активізувалися після арешту фінською владою судна Eagle S, яке підозрюють у пошкодженні підводної електролінії між Естонією та Фінляндією.

Як повідомлялося, «тіньовий флот» Росії налічує до 1000 одиниць в основному застарілих суден, які здійснюють експорт нафти та нафтопродуктів. У 2023 році їх було близько 600 одиниць.