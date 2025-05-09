СБУ викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала проти України

На Закарпатті СБУ затримала двох агентів із мережі угорської спецслужби

Служба безпеки вперше в історії України затримала агентів воєнної розвідки Угорщини, які здійснювали шпигунську діяльність проти нашої країни. Угорські агенти збирали інформації про військову захищеність Закарпатської області та пошук вразливих місць у наземній і повітряній обороні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

На Закарпатті СБУ затримала двох агентів із мережі угорської спецслужби. Куратором обох фігурантів був кадровий співробітник воєнної розвідки Угорщини, його особу вже ідентифікували правоохоронці.

Одним з агентів є 40-річний колишній військовий з Берегівського району, якого іноземці завербували та перевели у «режим очікування» ще у 2021 році. У вересні 2024 року зловмисник отримав завдання вивчити настрої місцевого населення.

Агент отримав вказівки дізнатися:

яка буде реакція військових і цивільного населення Закарпаття, якщо в область ввійде миротворчий контингент, зокрема угорські військові;

яке військове спорядження та озброєння можна придбати на чорному ринку Закарпаття;

яка ситуація із міграцією угорського населення в регіоні;

які військові сили розташовані на Закарпатті, чи багато транспорту і бойових машин;

наскільки укомплектовані правоохоронні органи і яка їхня чисельність тощо.

Також агент особисто розвідував розміщення Сил оборони та координати зенітно-ракетних комплексів С-300 у регіоні. Після збору розвідданих він виїхав до Угорщини, щоб відзвітувати перед куратором. Для перетину кордону зрадник оформив довідку доглядальника за хворим батьком, який потребує лікування в іноземних установах.

За виконане завдання угорський агент отримав гроші. Крім того, пособник угорської розвідки намагався завербувати щонайменше двох осіб, аби отримати дані із прифронтових і фронтових регіонів.

У березні цього року контррозвідка СБУ задокументувала другу зустріч агента з куратором. Цього разу він отримав телефон із спеціальним програмним забезпеченням для законспірованого зв’язку. Серед нових завдань зрадника було виявлення службових авто, які належать представникам Сил безпеки та оборони у Закарпатській області. Крім того, резидент мав знаходити та передавати угорській спецслужбі дані про втрати ЗСУ на війні та актуальні події із лінії фронту, і вже підібрав відповідний контакт у Силах оборони.

Ще однією агенткою виявилася колишня військовослужбовиця Сил безпеки та оборони України, яка звільнилася з підрозділу у 2025 році. За даними правоохоронців, серед її завдань було інформування угорської спецслужби про наявність літаків та гелікоптерів у Закарпатській області, а також про оборонні системи військової частини, де вона проходила службу.

Контррозвідка СБУ затримала фігурантів за місцями проживання. Під час обшуку у них вилучено телефони та інші речові докази підривної діяльності.

Зловмисники отримали підозри за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав частину Закарпаття давньою угорською землею, яка зараз належить Україні.

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До слова, прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що Угорщини єдина країна ЄС, громадяни якої гинуть на війні в Україні.

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