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СБУ викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала проти України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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СБУ викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала проти України
Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення
фото: ssu.gov.ua/СБУ

На Закарпатті СБУ затримала двох агентів із мережі угорської спецслужби

Служба безпеки вперше в історії України затримала агентів воєнної розвідки Угорщини, які здійснювали шпигунську діяльність проти нашої країни. Угорські агенти збирали інформації про військову захищеність Закарпатської області та пошук вразливих місць у наземній і повітряній обороні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

На Закарпатті СБУ затримала двох агентів із мережі угорської спецслужби. Куратором обох фігурантів був кадровий співробітник воєнної розвідки Угорщини, його особу вже ідентифікували правоохоронці.

Одним з агентів є 40-річний колишній військовий з Берегівського району, якого іноземці завербували та перевели у «режим очікування» ще у 2021 році. У вересні 2024 року зловмисник отримав завдання вивчити настрої місцевого населення.

Агент отримав вказівки дізнатися:

  • яка буде реакція військових і цивільного населення Закарпаття, якщо в область ввійде миротворчий контингент, зокрема угорські військові;
  • яке військове спорядження та озброєння можна придбати на чорному ринку Закарпаття;
  • яка ситуація із міграцією угорського населення в регіоні;
  • які військові сили розташовані на Закарпатті, чи багато транспорту і бойових машин;
  • наскільки укомплектовані правоохоронні органи і яка їхня чисельність тощо.

Також агент особисто розвідував розміщення Сил оборони та координати зенітно-ракетних комплексів С-300 у регіоні. Після збору розвідданих він виїхав до Угорщини, щоб відзвітувати перед куратором. Для перетину кордону зрадник оформив довідку доглядальника за хворим батьком, який потребує лікування в іноземних установах.

За виконане завдання угорський агент отримав гроші. Крім того, пособник угорської розвідки намагався завербувати щонайменше двох осіб, аби отримати дані із прифронтових і фронтових регіонів.

У березні цього року контррозвідка СБУ задокументувала другу зустріч агента з куратором. Цього разу він отримав телефон із спеціальним програмним забезпеченням для законспірованого зв’язку. Серед нових завдань зрадника було виявлення службових авто, які належать представникам Сил безпеки та оборони у Закарпатській області. Крім того, резидент мав знаходити та передавати угорській спецслужбі дані про втрати ЗСУ на війні та актуальні події із лінії фронту, і вже підібрав відповідний контакт у Силах оборони.

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Ще однією агенткою виявилася колишня військовослужбовиця Сил безпеки та оборони України, яка звільнилася з підрозділу у 2025 році. За даними правоохоронців, серед її завдань було інформування угорської спецслужби про наявність літаків та гелікоптерів у Закарпатській області, а також про оборонні системи військової частини, де вона проходила службу.

Контррозвідка СБУ затримала фігурантів за місцями проживання. Під час обшуку у них вилучено телефони та інші речові докази підривної діяльності.

Зловмисники отримали підозри за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав частину Закарпаття давньою угорською землею, яка зараз належить Україні.

Як повідомлялося, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що бажання президента Володимира Зеленського підірвати нафтопровід «Дружба» не лише ставить під загрозу постачання нафти до Угорщини, а й загрожує її національному суверенітету.

До слова, прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що Угорщини єдина країна ЄС, громадяни якої гинуть на війні в Україні.

Раніше повідомлялося, що Орбан хоче створити у Європарламенті проросійську «коаліцію миру».

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Теги: розвідка Закарпаття Угорщина

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