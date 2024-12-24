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У столиці Єгипту тривають масові антиурядові протести

Ірина Бура
glavcom.ua
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У столиці Єгипту тривають масові антиурядові протести
Масові протести тривають через погіршення економічної ситуації, корупцію та придушення громадянських свобод
скріншот з відео

Люди виступають проти президента Абдель Фаттаха ас-Сісі

У столиці Єгипту – Каїрі, тривають масові антиурядові протести. Про це повідомляють місцеві пабліки.

Зазначається, що масові протести спалахнули у Каїрі. Там люди виступають проти президента Абдель Фаттаха ас-Сісі.

Все через погіршення економічної ситуації, корупцію та придушення громадянських свобод.

Зауважимо, Абдулфаттах ас-Сісі вже майже 11 років перебуває на посаді президента Єгипту.

Сісі обійняв посаду після президентських виборів у 2014 році і був переобраний на виборах, що відбулися в березні 2018 року, отримавши 92% голосів.

У квітні 2019 р. відбувся референдум, за підсумками якого були прийняті поправки, які надають Сісі можливість балотуватися на новий термін та збільшують термін президентських повноважень з 4 до 6 років.

У 2023 році Сісі заявив, що ухвалив рішення знову балотуватися на президентських виборах, і закликав єгипетський народ взяти активну участь у президентських виборах. Через це в Єгипті спалахнули масові протести.

Нагадаємо, у Сербії десятки тисяч студентів знову вийшли на протест через трагедію у Новому Саді.

Окрім того, грузинські держслужбовці приєдналися до акції протесту біля будівлі парламенту Грузії. Держслужбовці тим самим висловлюють свою позицію щодо поточних подій у країні.

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Теги: Єгипет протест відео

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