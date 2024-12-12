Піар чи сповідь? Як українці відреагували на відеозвернення Маркуса

Сам заступник командира бригади Іван Шаламага наразі не коментував відео Валерія Маркуса та не виходив із заявами

Військові та громадські діячі розділилися у своїх оцінках щодо дій Маркуса

Колишній головний сержант 47 ОМБр «Маґура» Валерій Маркус вперше за півтора року з'явився в інформаційному просторі. Військовослужбовець записав чотири відео, три з яких вже опубліковані, у яких розповів про конфлікти з керівництвом бригади, зокрема теперішнім заступником командира бригади Іваном Шаламагою.

Валерій Маркус був відомим широкому загалу ще до початку повномасштабного вторгнення, оскільки брав участь в АТО, а також написав свою книгу «Сліди на дорозі», де частина подій відбувається на Донбасі під час російсько-української війни.

З початком повномасштабного вторгнення РФ Маркус повернуся на фронт та став головним сержантом новоствореного 47-го батальйону. Згодом разом із однодумцями оголосив мету – сформувати принципово новий підрозділ. З часом 47-й батальйон переформатували у штурмовий полк, а ще згодом – у механізовану бригаду.

Маркус розповідав, що кількість охочих приєднатися до батальйону була дуже великою фото: facebook.com/valerii.markus

Маркус розповів про те, як виникла ідея створити новаторський підрозділ, із вмотивованими бійцями, новими стратегіями та загалом сучасним підходом до ведення військових дій та взаємодії між військовими у бригаді. Однак, за його словами, це не вдалося реалізувати повістю через дії заступника командира бригади Івана Шаламаги та (на той момент у 2023 році) полковника Олександра Сака.

11 липня 2023 року Валерій Маркус опублікував несподіваний для багатьох пост, у якому заявив, що «йде на найнижчу посаду за власним бажанням» та перевівся з бригади. Після цього він зник з публічного простору, і за нього майже ніхто не чув. Тож, коли 11 грудня він опублікував три відео на своєму YouTube-каналі – це спричинило безліч обговорень. Вони стосувалися як персони Маркуса, так і теми проблем у війську. Щоправда, й думки людей дуже розділилися.

У коментарях під відео Валерія Маркуса, під дописами у соцмережах можна помітити радість українців, які «дочекалися вісточки» від військового і зможуть почути, що ж сталося.

Почуте у відео викликало майже однозначну реакцію у коментарях: що війську необхідні зміни, а Маркус нібито той, хто «не зміг зламати систему».

Водночас серед публічних людей думки розділилися більш сильно. Журналістка Яніна Соколова ще у травні 2022 брала інтервʼю у Маркуса, у центрі дислокації і комплектування бригади, яку він створював. Вона пригадала, що тоді його підтримував Валерій Залужний. Однак після звільнення Маркуса – не тримала з ним звʼязок.

«Я бачила, як формується 47 омбр, коли туди прийшов Маркус. Людина, яку я поважаю і якій довіряю. Так от після довгих війн всередині системи Валерій Маркус пішов з бригади. Сьогодні Маркус випустив відео. В якому пояснив що сталося. Я не можу давати оцінки ефективності вказаних прізвищ у відео. Я не знаю особисто Шаламагу і інших. Щодо них я чую протиріччя в оцінках військових. Але з відео ясно одне. Система вихаркує неугодних. Система не хоче розвитку і де мотивує свіжі сили», – написала Соколова.

За її словами, те, що сталося – вирок системі, яку «терміново треба змінювати».

«Як сказав сьогодні мій друг з Азову (свого часу і Азов і інші добровольчі підрозділи теж був нелюбимою дитиною довгі роки у командування ЗСУ: «Валерій хотів аби був створений новаторський підрозділ зі своєю внутрішньою системою , але в рамках старої системи ЗСУ зараз створити нове практично неможливо», – додала журналістка.

Ветеран війни Олег Симороз пообіцяв написати детальний відгук про це відео, однак відразу вирішив зазначити головне. «В цілому то картина ясна і на жаль, типова історія для абсолютної більшості підрозділів сил оборони», – написав Симороз.

Однак, не всі військовослужбовці стали на бік Валерія Маркуса, багато з них вважають, що він просто «піариться». Так, керівниця медичної служби «Ульф» окремого батальйону «Вовки Да Вінчі» імені Дмитра Коцюбайла, кохана загиблого героїня України Да Вінчі Аліна Михайлова достатньо різко відреагувала у соцмережах на повернення в інфопростір бійця.

Політик, ветеран ООС та депутат Київської міської ради не погодився зі словами зі словами Маркуса, про екскомбрига Олександра Сака. Маркус заявляв, що його керівництво, попри «наявність інтелектуального потенціалу» все одно призвело до поганих наслідків для бригади.

Погребинський заявив, що Сак наразі є командиром його бригади, тож його власна думка абсолютно не збігається із сказаним Маркусом. Також Погребинський не зрозумів, чому так довго Маркус залишався сержантом, а не взяв на себе більше відповідальність.

Сам заступник командира бригади Іван Шаламага наразі не коментував відео Валерія Маркуса та не виходив із заявами. Що ж стосується бригади, де служив Маркус, то пресофіцерка 47 ОМБр «Маґура» Анастасія Блищик відреагувала на відео й назвала його «ображеним хлопчиком».

Нагадаємо, раніше головний майстер-сержант 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура» Валерій Маркус написав рапорт, у якому у дивній формі попросив перевести його на нижчу посаду. Маркус заявив, що керівництво бригади начебто не дозволяє збудувати військову частину згідно з цінностями, які декларують.

У рапорті Маркус написав, що не згодний з системним приниженням роботи сержантського корпусу, нерозумінням командуванням бригади морального духу бійців та некомпетентністю осіб вищого офіцерського корпусу бригади, а ще з «міфологією» бригади.

Екслідер «Правого сектора», командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош заявив, що майор Іван Шаламага, якого військовий Валерій Маркус в рапорті назвав «аморальним дегенератом», є «одним із найкращих молодих командирів у Збройних Силах України». Головний сержант роти ударних БПЛА 47-Ї окремої механізованої бригади Рустам Мустафаєв наголосив, що у Маркуса не вдасться «перекинути відповідальність за власну некомпетентність і звалити на іншу посаду», та детально розповів, що відбувається в бригаді.

Вже 11 грудня 2024 року Валерій Маркус вперше за тривалий час з'явився в інформаційному просторі. Військовослужбовець опублікував відео, у якому розповів про конфлікти з керівництвом бригади, зокрема теперішнім заступником командира бригади Іваном Шаламагою.