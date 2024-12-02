Головна Світ Політика
search button user button menu button

У Грузії під час протесту затримано одного з лідерів опозиції

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Грузії під час протесту затримано одного з лідерів опозиції
Поліція затримала Джапарідзе та ще кількох учасників акції протесту
фото: SOVA

На проспекті Чавчавадзе зараз присутні лише співробітники патрульної поліції та кілька учасників акції

Під час протесту в Тбілісі затримали одного з лідерів опозиційної коаліції «За зміни» Зураба Гірчі Джапарідзе. Про це повідомляє SOVA.

Зазначено, що перед затриманням між протестувальниками й поліцією виникла словесна перепалка. Мітингувальники перекрили дорогу урнами для сміття, що, як йдеться в матеріалі, викликало спротив правоохоронців. 

Тоді ж поліція затримала Джапарідзе та ще кількох учасників акції протесту.

На проспекті Чавчавадзе зараз присутні лише співробітники патрульної поліції та кілька учасників акції. Рух автотранспорту  відновлено. 

Нагадаємо, ввечері 28 листопада у столиці Грузії, Тбілісі, громадяни вийшли на масовий протест проти дій уряду. Разом із протестувальниками була також і президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка виступила з екстреною заявою. Протягом ночі силовики намагалися розігнати мітингувальників, застосовуючи водомети. 

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Прем'єр наголосив, що Грузія не збирається приєднатися до ЄС, «жебракуючи та стоячи на одній нозі». За його словами, країна хоче вступити до блоку «гідно, зі здоровою демократичною системою та сильною економікою». Це стало приводом до розгортання протестів із новою силою.

Вищі навчальні заклади Грузії призупинили роботу на знак протесту проти рішення уряду щодо заморожування вступу країни до Євросоюзу до 2028 року.  

Як відомо, у Грузії опозиція відмовилась визнавати результати виборів. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не визнала вибори і закликала до протестів, а міжнародні спостерігачі дали оцінку виборам у Грузії.

До слова, посол Грузії в Болгарії Отар Бердзенішвілі залишає свою посаду на знак протесту через зрив грузинською владою євроінтеграції країни.

До слова, Латвія, Литва та Естонія запровадять санкції проти тих, хто «придушував законні протести в Грузії». Про це повідомив очільник міністерства закордонних справ Естонії Маргус Цахкна. Утім, глава естонського МЗС не уточнив, які санкції будуть запроваджені і проти кого саме.

Теги: Грузія протест опозиція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Грузії протестувальники продовжують обстрілювати парламенту та силовиків піротехнікою
Протести в Грузії та атака дронів на Тернопіль: головне за ніч
Сьогодні, 06:57
Зурабішвілі стверджує, що серед мітингувальників можуть перебувати представники Служби державної безпеки країни
Президентка Грузії відреагувала на чутки про повернення добровольців з України
Вчора, 23:55
Акція протесту у Тбілісі
Протести у Грузії: поліція розганяє демонстрантів водометами (відео)
29 листопада, 22:17
На Гурама Рогава напав співробітник правоохоронців під час розгону акції пізно вночі
Розгін протесту у Грузії: журналіст потрапив у лікарню з переломами лицьових кісток
29 листопада, 16:23
Грузини протестують проти зупинки євроінтеграції Грузії
Понад 100 працівників МЗС Грузії підписали заяву проти призупинення євроінтеграції
29 листопада, 15:28
Лукашенко висловився про майбутні президентські вибори
Лукашенко погрожує вимкнути інтернет, якщо за нього не проголосують на виборах
22 листопада, 15:07
Тарас Стецьків, Микола Томенко, Роман Безсмертний, Володимир Філенко та Василь Куйбіда на Майдані під час Помаранчевої революції
Порошенко, Луценко, Нищук 20 років тому. Фото з Помаранчевої революції
21 листопада, 11:07
Президент невизнаної республіки Абхазія відмовився йти у відставку
Президент самопроголошеної республіки Абхазія відмовився йти у відставку
16 листопада, 03:03
У Херсоні триває будівництво «підземних шкіл», попри мітинги місцевих
185 млн на будівництво підземних шкіл у Херсоні. Журналісти запідозрили аферу забудовників
5 листопада, 14:25

Політика

Галицькі десантники взяли в полон ще 11 окупантів на Курщині
Галицькі десантники взяли в полон ще 11 окупантів на Курщині
Ердоган може стати президентом Туреччини втретє: озвучено умову
Ердоган може стати президентом Туреччини втретє: озвучено умову
«Сирійський капут». Російські військові та дипломати тікають з Дамаска
«Сирійський капут». Російські військові та дипломати тікають з Дамаска
Неподалік кордонів Росії стартують двотижневі навчання НАТО
Неподалік кордонів Росії стартують двотижневі навчання НАТО
У Грузії під час протесту затримано одного з лідерів опозиції
У Грузії під час протесту затримано одного з лідерів опозиції
На парламентських виборах в Ісландії перемогла опозиція: остаточні результати
На парламентських виборах в Ісландії перемогла опозиція: остаточні результати

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
114K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 грудня: ситуація на фронті
41K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 грудня 2024
37K
Командувач Нацгвардії розповів, чи братиме Редіс та інші керівники «Азова» участь у бойових діях
17K
Нове грузинське диво, про яке згадувати буде соромно
11K
Один із авторів медичної реформи пояснив, що пішло не так і чому багато громадян незадоволені
6846
Україна сформувала нову потужну бригаду, але їй бракує критично важливої зброї – Forbes

Новини

Протести в Грузії та атака дронів на Тернопіль: головне за ніч
Сьогодні, 06:57
2 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
ДТЕК отримав дві золоті нагороди Effie Awards за соціально важливу кампанію
30 листопада, 16:32
30 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 листопада, 00:00
Протести в Грузії, атака безпілотників на Росію. Головне за ніч
29 листопада, 07:07
29 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 листопада, 00:03

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua