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Румунська поліція затримала депутатів, які готувалися до заворушень у Бухаресті

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Румунська поліція затримала депутатів, які готувалися до заворушень у Бухаресті
Поліція оприлюднила фотографії речей, які, за її словами, були вилучені в ніч на 8 грудня 2024 року.
фото: Румунська служба Радіо Свобода

Румнські правоохоронці допитали щонайменше 13 осіб

Румунська поліція затримала озброєних осіб, котрі нібито планували «порушити громадський порядок і спокій» в Бухаресті. У затриманих виявили зброю, мачете, ножі та велику кількість готівки. Про це повідомляє Румунська служба Радіо Свобода. 

Правоохоронці допитали щонайменше 13 осіб. Окрім зброї, в авто знайшли 24 990 лей, 5 197 доларів, 200 чеських крон, 100 євро і 560 000 конголезьких франків.

Як повідомляється, серед затриманих, зокрема Гораціу Потра, місцевий депутат муніципалітету Медіаш. Потру вважають лідером групи румунських найманців, які воюють у Конго. Згідно з даними румунських ЗМІ, у 2011 році Потру засудили до двох років позбавлення волі з відстрочкою виконання покарання після того, як його визнали винним у створенні воєнізованого угруповання.

Затримання відбувалися у той час, коли десятки прихильників проросійського кандидата у президенти Румунії Каліна Джорджеску готувалися влаштувати акцію протесту в Бухаресті через рішення Конституційного суду скасувати результати першого туру президентських виборів. Акція відбулася без інцидентів.

Влада країни також попередила про нові спроби дезінформації у мережі, насамперед у TikTok.

Так, у соціальних мережах розповсюджувалися відео нібито переміщення військової техніки цими днями. Однак, насправді мова про зйомку, зроблену у різні періоди, зокрема, зранку 1 грудня, напередодні військового параду на честь національного свята Румунії.

Раніше Національна рада телебачення і радіомовлення Румунії запідозрила TikTok у неналежному використанні алгоритму, що сприяло просуванню ультраправого політика Келіна Джорджеску. У відповідь керівництво TikTok видалило мережу, яка агітувала за Джорджеску.

Нагадаємо, Вища рада національної оборони Румунії розсекретила документи, пов'язані з передвиборчою кампанією ультраправого кандидата в президенти Каліна Георгеску, який неочікувано переміг у першому турі виборів.

У документі румунської Служби інформації йдеться, що були отримані дані, які вказують про агресивну рекламну кампанію, проведену в обхід виборчого законодавства. Також є інформація про використання алгоритмів деяких соцмереж для підвищення популярності Джорджеску. А ще в документі сказано, що Румунія є «мішенню для російських гібридних дій, включно з кібератаками, витоками розвідувальної інформації та саботажем».

Зазначимо, восьмого грудня, у неділю, мав би пройти другий тур виборів. У першому турі переміг проросійський кандидат, критик ЄС Калін Джорджеску. Його суперницею є проєвропейська лідерка центристів Елена Ласконі. Проте кандидати Себастьян Попеску та Крістіан Тергеш подали до Конституційного суду Румунії запити щодо скасування результатів першого туру президентських виборів.

Згодом Конституційний суд Румунії ухвалив рішення про скасуваня результатів першого туру президентських виборів. Дату нових виборів має визначити румунський уряд.

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Теги: телебачення депутат акція Конституційний суд політика документи поліція TikTok відео Румунія вибори

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