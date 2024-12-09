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Зеленський заснував символіку Служби зовнішньої розвідки України

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Зеленський заснував символіку Служби зовнішньої розвідки України
Емблема та прапор Служби зовнішньої розвідки України є офіційними відмітними символами Служби зовнішньої розвідки України
фото: Офіс президента України

Указ набирає чинності з дня його опублікування

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про заснування емблеми і прапора Служби зовнішньої розвідки України. Текст відповідного указу №838/2024 від 9 грудня розміщено на сайті глави держави.

«Емблемою Служби зовнішньої розвідки України є графітово-сірий прямий рівносторонній хрест із розбіжними сторонами, облямований двома срібними пружками. У центрі хреста – синій круглий медальйон із зображенням Знака Княжої Держави Володимира Великого. Медальйон має дві срібні пружки, між якими на графітово-сірому тлі міститься напис по колу «Omnia vincit veritas» («Істина перемагає все») і декоративна крапка. Між сторонами хреста – зображення трьох схрещених стріл вістрями вгору та ключа борідкою донизу. Борідка ключа стилізована у вигляді QR-коду офіційного вебсайту Служби зовнішньої розвідки України. Зображення Знака Княжої Держави Володимира Великого, стріл, ключа, а також літери напису і крапка – золоті», – йдеться у описі емблеми Служби зовнішньої розвідки України, що додається до указу.

Емблема Служби зовнішньої розвідки України
Емблема Служби зовнішньої розвідки України
фото: Офіс президента України

«Прапором Служби зовнішньої розвідки України є прямокутне полотнище графітово-сірого кольору зі співвідношенням ширини до довжини 2:3. У верхній лівій чверті прапора – дві рівновеликі горизонтальні смуги синього та жовтого кольорів, у центрі вільного краю полотнища – емблема Служби зовнішньої розвідки України. Висота зображення емблеми становить 2/3 ширини полотнища. Обидві сторони полотнища прапора дзеркально ідентичні», – йдеться у доданому описі прапора..

Прапор Служби зовнішньої розвідки України
Прапор Служби зовнішньої розвідки України
фото: Офіс президента України

В указі наголошується, що емблема та прапор Служби зовнішньої розвідки України є офіційними відмітними символами Служби зовнішньої розвідки України, що свідчать про належність до Служби зовнішньої розвідки України.

Емблема Служби зовнішньої розвідки України зображується на прапорі Служби зовнішньої розвідки України, може відтворюватися на адміністративних будинках і спорудах Служби зовнішньої розвідки України, у службових кабінетах, залах засідань, на відомчих заохочувальних відзнаках Служби зовнішньої розвідки України, знаках розрізнення на форменому одязі військовослужбовців Служби зовнішньої розвідки України.

Прапор Служби зовнішньої розвідки України може встановлюватися на адміністративних будинках Служби зовнішньої розвідки України, у кабінеті Голови Служби зовнішньої розвідки України та може використовуватися під час проведення офіційних заходів за участю Служби зовнішньої розвідки України.

Зображення емблеми та прапора Служби зовнішньої розвідки України можуть відтворюватися на друкованій, рекламно-інформаційній і сувенірній продукції, у кіно-, відео- та фотоматеріалах, що видаються Службою зовнішньої розвідки України, а також в інших випадках за рішенням Голови Служби зовнішньої розвідки України.

Відтворення зображень емблеми та прапора Служби зовнішньої розвідки України може бути виконано в одноколірному варіанті в розмірах, що відповідають меті їх застосування, з додержанням установлених пропорцій.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський своїми указами провів кадрові зміни серед заступників голови Служби зовнішньої розвідки.  

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Теги: прапор Володимир Зеленський відео хрест розвідка

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